Pro eturiviin, Alarik Huikea takariviin – näiltä lähtöradoilta Suurmestaruusajoon
St Michel -lauantai huipentuu ravien 12. lähtönä ajettavaan kylmäveristen Suurmestaruusajoon. 25 000 euron ensipalkinnolla ajettavasta 1609 metrin ryhmäajosta on helppo odottaa Antti Ojanperän valmennustallin juhlaa, kun Ojanperä ilmoitti lähtöön Alarik Huikean, Evartin, Pron ja Herra Heinämiehen.
Elitkampenin ja Nordic Kingin voittanut Pro pääsee avaamaan matkaan eturivistä kuutosradalta. Sen sisäpuolelta liikkeelle lähtee Herra Heinämies ja ulkopuolelta Evartti, jonka kuskiksi vaihtuu Ari Moilanen. Santtu Raitala ohjastaa lähdössä takarivistä kymppinumerolla starttaavaa Suur-Hollola-ajon voittaja Alarik Huikeaa.
Suurmestaruusajossa kahdeksan nopeimman ennätyksen juossutta starttaa eturivistä. 6-vuotiaan Alarik Huikean ennätys on 21,3.
10 000 euron ensipalkinnolla juostavat divisioonafinaalit tekevät St Michel -lauantaista urheilullisesti tasokkaan. Lämminveristen hopeadivisioonafinaaliin Ojanperän valttikortti on kakkosradalta kiihdyttävä Goodwin Zet.
Pronssidivisioonafinaaliin rata-arvonta toi uutta maustetta, kun suosikit Popeye Tooma ja Jax Journey arvottiin radoille kahdeksan ja kymmenen.
Tammadivisioonaan väriä tuovat Jonna Irrin valmentamat Pearl Silvio ja Agarita.
St Michel -perjantain lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä
St Michel -lauantain lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä
Suurmestaruusajo
1 Caijus / Esa Holopainen
2 Enon Vilppi / Jari Autio
3 Uljas Suomalainen / Tapio Perttunen
4 Sipisee / Tuomas Pakkanen
5 Herra Heinämies / Jukka Torvinen
6 Pro / Hannu Torvinen
7 Evartti / Ari Moilanen
8 Lumettaja / Terho Rautiainen
9 Gott Klirr / Antti Ala-Rantala
10 Alarik Huikea / Santtu Raitala