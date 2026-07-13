Nordic King maaliintulo 2026
Nordic Kingissä Antti Ojanperän valmentamat oriit Pro, Evartti ja ruuna Stallone muodostivat kolmen kärjen. Suurmestaruusajossa näistä kisaavat Pro ja Evartti.Kuva: Roosa Lindholm
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Pro eturiviin, Alarik Huikea takariviin – näiltä lähtöradoilta Suurmestaruusajoon

Antti Ojanperän valmennettavia Suurmestaruusajossa nähdään peräti neljä.
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St Michel -lauantai huipentuu ravien 12. lähtönä ajettavaan kylmäveristen Suurmestaruusajoon. 25 000 euron ensipalkinnolla ajettavasta 1609 metrin ryhmäajosta on helppo odottaa Antti Ojanperän valmennustallin juhlaa, kun Ojanperä ilmoitti lähtöön Alarik Huikean, Evartin, Pron ja Herra Heinämiehen.

Elitkampenin ja Nordic Kingin voittanut Pro pääsee avaamaan matkaan eturivistä kuutosradalta. Sen sisäpuolelta liikkeelle lähtee Herra Heinämies ja ulkopuolelta Evartti, jonka kuskiksi vaihtuu Ari Moilanen. Santtu Raitala ohjastaa lähdössä takarivistä kymppinumerolla starttaavaa Suur-Hollola-ajon voittaja Alarik Huikeaa.

Suurmestaruusajossa kahdeksan nopeimman ennätyksen juossutta starttaa eturivistä. 6-vuotiaan Alarik Huikean ennätys on 21,3.

10 000 euron ensipalkinnolla juostavat divisioonafinaalit tekevät St Michel -lauantaista urheilullisesti tasokkaan. Lämminveristen hopeadivisioonafinaaliin Ojanperän valttikortti on kakkosradalta kiihdyttävä Goodwin Zet.

Pronssidivisioonafinaaliin rata-arvonta toi uutta maustetta, kun suosikit Popeye Tooma ja Jax Journey arvottiin radoille kahdeksan ja kymmenen.

Tammadivisioonaan väriä tuovat Jonna Irrin valmentamat Pearl Silvio ja Agarita.

St Michel -perjantain lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä

St Michel -lauantain lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä

Suurmestaruusajo

1 Caijus / Esa Holopainen

2 Enon Vilppi / Jari Autio

3 Uljas Suomalainen / Tapio Perttunen

4 Sipisee / Tuomas Pakkanen

5 Herra Heinämies / Jukka Torvinen

6 Pro / Hannu Torvinen

7 Evartti / Ari Moilanen

8 Lumettaja / Terho Rautiainen

9 Gott Klirr / Antti Ala-Rantala

10 Alarik Huikea / Santtu Raitala

Nordic King maaliintulo 2026
Yllätysuutinen: V.G. Voitto siirtyi Antti Ojanperän valmennukseen – "Lähdetään ihan rauhassa tekemään töitä hevosen kanssa"
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