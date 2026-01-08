Ranskan pelien suosio kasvussa –"Tähän kehitykseen tullaan panostamaan myös jatkossa"

Veikkaus aloitti viime viikolla juonnetut asiantuntijalähetykset torstaisin Ranskan raveista. Vastaanotto oli hyvä.

”Kiitos Team Ojanperän ja muiden suomalaisten edesottamusten, on Ranskan kohteiden kiinnostus noussut valtavasti. Asiakkaiden kiinnostus Ranskan raviurheiluun on edelleen nousussa, ja kiinnostus kasvaa viikko viikolta sekä asiakasmäärien että pelivaihtojen osalta. Ranskan kohteissa on selvästi tällä hetkellä imua, ja momentum on myös talvimeetingin myötä päällä kun urheilu on erittäin kovatasoista.”, Veikkauksen head of Toto and racing Juha Ahjolinna sanoo.

”Ranskan pelikohteiden selkeä etu huipputasoisen raviurheilun tason lisäksi on erinomainen poolilikviditeetti. Edes suorilla vihjeillä ei romuteta kertoimia. Ei ole merkitystä, vaikka kymmenet tuhannet suomalaiset pelaisivat samaa hevosta, peli kestää sen erinomaisesti. Oma vinkkini on pelata Ranskaan helppoja pelejä, kuten Sija-peliä, ja näin saada omaa pelikassaa kierrätettyä.”

Tämän torstain Ranskan lähetyksessä asiantuntijoina toimivat Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka. Lisäksi Tommi Kela tarjoaa sisältövihjeitä parhaiden pelihevosten löytämiseen. Lähetys alkaa kello 14.45.

Onnistunut loppuvuosi

Ravipeleistä yleensäkin Ahjolinnalla on positiivista kerrottavaa.

"Loppuvuosi oli kokonaisuutena erittäin onnistunut. Saimme viime vuonna maaliin useita keskeisiä kehityshankkeita, ja näkymä vuodelle 2026 on selkeä ja todella positiivinen. Jatkamme määrätietoista työtä suomalaisen raviurheilun ja pelaamisen kehittämiseksi", hän lupaa.

"Ranskan kohteiden kiinnostus on kasvanut merkittävästi viime kuukausina, ja tähän kehitykseen tullaan panostamaan myös jatkossa. Lisäksi pelaamisen palveluja sekä kohde- ja pelitarjontaa kehitetään usealla osa-alueella, joihin palaamme tarkemmin myöhemmin."

1.7.2027 käynnistyvässä rahapelaamisen lisenssimarkkinassa hevospelejä tarjoaa suomalaisille toinenkin peliyhtiö, Hippos ATG.

"Tuleva kilpailutilanne lisenssimarkkinassa on erinomainen piristysruiske kohteiden, pelien ja palveluiden kehittämiseen. On hienoa, että myös hevospelien osalta päästään kilpailemaan asiakkaista ja kehittämään palvelukokonaisuutta asiakkaan etu sekä entistä parempi peli- ja viihtymiskokemus edellä. Vain kilpailun kautta hevospelaaminen kehittyy", Ahjolinna painottaa.