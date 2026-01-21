Ravikoulu aloitti Oulussa – ”Vastaanotto on ollut reaaliseen markkinointiin nähden hyvä”
Pohjolan Hevosystävät ry järjesti viime kesänä onnistuneet Kuninkuusravit. Tuotto nousi yli 400 000 euron.
Sitä päätettiin käyttää alueellisen raviharrastuksen vahvistamiseen vakinaistamalla viime vuonna pilottiluonteisena lanseerattu ravikoulutoiminta. Se käynnistyi viime viikolla.
”Vastaanotto on ollut reaaliseen markkinointiin nähden hyvä. Markkinointiin tullaan panostamaan kevään myötä”, toiminnanjohtaja Marja Pahkala lupaa.
”Tammikuu ei ole kuitenkaan ihan otollisinta aikaa. Sijaitsemme merenrannalla, ja olosuhteet voivat olla talvella joskus aika raa’at”, Pohjanmaan hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Aune Lantto lisää.
Toissa sunnuntaina ravikoululla oli avoimet ovet. Pakkasta oli 15 astetta ja takana vielä kovempi pakkasviikko.
”Mietittiin, että kuinkahan käy, tuleeko ketään. Porukkaa tuli mukavasti ja oli ihana pöhinä, ihmiset pääsivät kokeilemaan hevosten ja ponien kyytiä koppakärryistä. Seuraavat avoimet ovet järjestetään helmikuussa.”, Pahkala mainitsee.
Aikuisten alkeiskurssille osallistui tämän viikon torstaina kuusi henkeä ja alkeiskurssin jatkokurssille perjantaina puolenkymmentä. Nuorten jatkokurssille tulee kymmenkunta yläasteikäistä poikaa.
”Tuntuu todella hyvältä, kun käy ajattamassa ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin ajaneet. He ovat aina innoissaan, ja siitä saa intoa ja motivaatiota itsekin”, Lantto kertoo.
Hän vastaa ravikoulun sisältöjen suunnittelusta ja opetuksen toteutuksesta.
”Alkeiskurssilla ja alkeisjatkokurssilla opetellaan käsittelemään, hoitamaan, valjastamaan ja ajamaan hevosia. Lisäksi on lapsille heppakerho ja aikuisille ja nuorille hevosten hoitokerho. Näillä lähdetään liikkeelle, katsotaan jatkoa sen mukaan millaista palautetta ja millaisia toiveita tulee.”
Kursseja on kerran viikossa, ja ne kestävät kaksi tuntia.
”Kurssikertoja voi ostaa yksittäin, jos haluaa käydä kokeilemassa ennen sitoutumista, tai koko kymmenen kerran kurssin kerralla. Kerhoihin ilmoittaudutaan koko kaudeksi, ne on sen verran edullisia”, Aune Lantto kertoo.
Omia varusteita tai välineitä ei tarvita.
”Turvakengät ja kypärät löytyy, ja ajohaalareitakin on tilauksessa omien vaatteiden suojaksi.”
Lantto toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan ravikouluun.
”Joku voi olla ihan uusi, joku voi olla pitänyt taukoa hevosista 20 tai 25 vuotta, jollain voi olla ollut kotona hevosia lapsena ja haluaa päästä verestämään muistoja ja jollain voi olla oman hevosen hankinta harkinnassa. Taustasta riippumatta kaikki mukaan vaan!”
Äimärautiolla starttasi viime viikolla lounasravintola. Myös sen aloitukseen Marja Pahkala on tyytyväinen.
”Ruokailijoita oli joka päivä useita kymmeniä. Lisää pitää totta kai saada, että toiminnasta tulee kannattavaa, mutta meidän kokkimmekin mielestä aloitus oli paljon parempi kuin monessa muussa ravintolassa, jossa hän on ollut toimintaa aloittamassa.”
Markkinoinnissa lähdettiin varovaisesti liikkeelle.
”Olemme jakaneet flyereita alueen yrityksiin ja tietoa somessa, jonkin verran maksullistakin. Lisäksi katsomon seinässä on iso plakaati lounaasta maanantaista perjantaihin ja Poikkimaantieltä opastus lounaalle”, Pahkala kuvailee.
Pikkuhiljaa hän uskoo sanan leviävän suusta suuhun.
”Flyereitä lähtee jatkuvasti asiakkaiden mukaan. Mikä tärkeintä, meillä on mielettömän hyvä ruoka. Siitä saa joka päivä asiakkailta tosi hyvää palautetta.”