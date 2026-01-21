Ravikoulu aloitti Oulussa – ”Vastaanotto on ollut reaaliseen markkinointiin nähden hyvä”

Aikuisten alkeiskurssille osallistui tämän viikon torstaina kuusi henkeä ja alkeiskurssin jatkokurssille perjantaina puolenkymmentä. Nuorten jatkokurssille tulee kymmenkunta yläasteikäistä poikaa.

”Tuntuu todella hyvältä, kun käy ajattamassa ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin ajaneet. He ovat aina innoissaan, ja siitä saa intoa ja motivaatiota itsekin”, Lantto kertoo.

Hän vastaa ravikoulun sisältöjen suunnittelusta ja opetuksen toteutuksesta.

”Alkeiskurssilla ja alkeisjatkokurssilla opetellaan käsittelemään, hoitamaan, valjastamaan ja ajamaan hevosia. Lisäksi on lapsille heppakerho ja aikuisille ja nuorille hevosten hoitokerho. Näillä lähdetään liikkeelle, katsotaan jatkoa sen mukaan millaista palautetta ja millaisia toiveita tulee.”

Kursseja on kerran viikossa, ja ne kestävät kaksi tuntia.

”Kurssikertoja voi ostaa yksittäin, jos haluaa käydä kokeilemassa ennen sitoutumista, tai koko kymmenen kerran kurssin kerralla. Kerhoihin ilmoittaudutaan koko kaudeksi, ne on sen verran edullisia”, Aune Lantto kertoo.

Omia varusteita tai välineitä ei tarvita.

”Turvakengät ja kypärät löytyy, ja ajohaalareitakin on tilauksessa omien vaatteiden suojaksi.”

Lantto toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan ravikouluun.

”Joku voi olla ihan uusi, joku voi olla pitänyt taukoa hevosista 20 tai 25 vuotta, jollain voi olla ollut kotona hevosia lapsena ja haluaa päästä verestämään muistoja ja jollain voi olla oman hevosen hankinta harkinnassa. Taustasta riippumatta kaikki mukaan vaan!”