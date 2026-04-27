Joanna Kuvaja, Juha Puhtimäki ja Maija Kerisalmi kuuluvat TotoTV-lähetysten juontajakaartiin.Kuva: Veikkaus
Ravilähetykset poistuvat MTV Katsomon ohjelmatarjonnasta

Muutos astuu voimaan 30. huhtikuuta.
MTV Katsomo tiedotti maanantaina asiakkailleen sähköpostitse tarjonnassa pitkään olleiden TotoTV:n lähetysten poistuvan palvelun ohjelmatarjonnasta. Muutos astuu voimaan torstaina 30. huhtikuuta.

Jatkossa TotoTV:tä pääsee seuraamaan Toto-pelien sivuilta ja Ruutu+-palvelusta. Ruudusta ravit alkavat näkyä palveluun rekisteröityneille ilmaiseksi 9. toukokuuta alkaen.

”Sanoma Media Finlandin kanssa tehty TotoTV-yhteistyö on kattava ja palvelee asiakkaita 24/7 9.5. alkaen Ruutu-palvelussa”, Veikkauksen TV Production Manager Timo Lämsä sanoo.

