Ravilähetykset poistuvat MTV Katsomon ohjelmatarjonnasta
Muutos astuu voimaan 30. huhtikuuta.
MTV Katsomo tiedotti maanantaina asiakkailleen sähköpostitse tarjonnassa pitkään olleiden TotoTV:n lähetysten poistuvan palvelun ohjelmatarjonnasta. Muutos astuu voimaan torstaina 30. huhtikuuta.
Jatkossa TotoTV:tä pääsee seuraamaan Toto-pelien sivuilta ja Ruutu+-palvelusta. Ruudusta ravit alkavat näkyä palveluun rekisteröityneille ilmaiseksi 9. toukokuuta alkaen.
”Sanoma Media Finlandin kanssa tehty TotoTV-yhteistyö on kattava ja palvelee asiakkaita 24/7 9.5. alkaen Ruutu-palvelussa”, Veikkauksen TV Production Manager Timo Lämsä sanoo.