Raviratas Oy perustettiin vahvistamaan raviurheilun myyntiä ja markkinointia

Yhtiö tulee vastaamaan raviurheilun keskeisten kuva- ja dataoikeuksien tuotteistamisesta, myynnistä ja hallinnoinnista. Uudessa rahapelimarkkinassa sen tehtäviin kuuluu myös ravikilpailujen niin sanotun clean feed -kuvasignaalin tuotanto sekä kaupallistaminen. Kuvatuotannon kilpailuttaminen kuuluu yhtiön ensimmäisiin tehtäviin.

Yhtiön tavoitteena on jatkossa rakentaa raviurheilun valtakunnallista kumppanuusmyyntiä sekä kehittää lajin tapahtumamarkkinointia ja kaupallisia tuotteita. Keskeisessä roolissa ovat jatkossa muun muassa Kuninkuusravit sekä muut valtakunnalliset suurtapahtumat. Tavoitteena on yhdistää valtakunnallisen myynnin mahdollisuudet raviratojen omaan paikalliseen kumppanuustyöhön.

“Raviurheilun kuva- ja dataoikeuksiin liittyy merkittävää kaupallista potentiaalia, joka kasvaa uuden rahapelimarkkinan myötä. Raviratas Oy:n tehtävänä on ottaa nämä oikeudet hallintaan, tuotteistaa ne selkeästi ja rakentaa niistä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on yhdessä kehittää suomalaista raviurheilua pitkäjänteisesti ja vastata uuden markkinan tarpeisiin”, Raviratas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koskela kertoo.

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka korostaa uuden yhtiön merkitystä raviurheilun oman tulonmuodostuksen vahvistamisessa.

”Raviurheilun on löydettävä nykyistä enemmän alan ulkopuolista rahoitusta ja rakennettava uusia liiketoimintamalleja. Siinä raviratojen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Yhteisen yhtiön kautta voimme yhdistää valtakunnallisen työn ratojen paikallisiin vahvuuksiin ja rakentaa uusia tulovirtoja koko raviurheilun hyväksi. Tavoitteena on, että kaikki maakunta- ja kesäradat ovat mukana kokonaisuudessa joko omistajina tai palvelusopimuksen kautta”, Himanka sanoo.

Hallitukseen laaja-alaista osaamista

Hallitukseen kartoitettiin ehdokkaita raviratojen asettaman nimitystoimikunnan kautta. Toimikuntaan kuuluivat Outi Karemaa, Eeva Karvonen, Jyri Saranpää, Juha Vidgrén sekä Arto Hytönen.

Hallitukseen haettiin ennen kaikkea liiketoiminnan rakentamisen ja kasvattamisen osaajia, joilla on kokemusta kaupallistamisesta, B2B-myynnistä, kumppanuuksista, uusista tulomalleista ja muutoksen johtamisesta. Tavoitteena oli muodostaa toisiaan täydentävä hallitus, joka tukee raviurheilun kaupallisen arvon kasvattamista ja yhtiön kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Raviurheilun tuntemus katsottiin eduksi, mutta kokoonpanossa painotettiin ensisijaisesti vahvaa liiketoimintaosaamista.

Perustamiskokouksessa Raviratas Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Koskela ja jäseniksi Tomi Takanen, Laura Sandström, Erkka Jaakkola, Vesa Tykkyläinen ja Minna Mäenpää.

Näin hallituksen jäsenet esitellään Suomen Hippoksen tiedotteessa:

Juha Koskela, hallituksen puheenjohtaja, tuo yhtiöön vahvaa kuvatuotannon ja liiketoiminnan kehittämisen osaamista. Hän perusti ravilähetysten kuvatuotantoon keskittyneen Streamteam Nordicin, myöhemmin Suora Broadcast Oy, ja on ollut kehittämässä valtakunnallista urheilun kuvatuotantoa ja uusia tuotantomalleja.

Tomi Takasella on lähes 20 vuoden kokemus medialiiketoiminnasta sekä myynnin ja markkinoinnin johtamisesta. Hänen erityisosaamistaan ovat yleisöjen kaupallistaminen sekä sisällön, datan ja asiakaskokemuksen kehittäminen liiketoiminnaksi.

Laura Sandström on sponsoroinnin, kumppanuuksien ja tapahtumamarkkinoinnin ammattilainen. Hänellä on laaja kokemus urheilun, tapahtumien ja brändien välisistä kaupallisista kumppanuuksista sekä taustansa kautta myös rahapeli- ja raviurheilun tuntemusta.

Erkka Jaakkolalla on pitkä kokemus media-alan johtotehtävistä muun muassa Sanomalla ja Bauer Medialla. Hänen osaamisensa painottuu myyntiin, markkinointiin, tuotteistamiseen sekä uusien liiketoimintamallien ja tulovirtojen kehittämiseen.

Vesa Tykkyläisellä on yli 35 vuoden kansainvälinen kokemus teknologia- ja palveluliiketoiminnan johtamisesta. Hänen erityisosaamistaan ovat liiketoimintojen uudistaminen sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.

Minna Mäenpää on työskennellyt hevosalan kehittämisen parissa Suomen Hippoksessa yli 20 vuotta, myös toimitusjohtajana. Nykyisessä kehitysjohtajan tehtävässään hän vastaa muun muassa yhteiskuntasuhteista, vastuullisuudesta, sidosryhmäyhteistyöstä ja uusien toimintojen edistämisestä.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote