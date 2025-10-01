Ravit ja manserock lyövät kättä Teivon kuninkuusravilauantaina

Manserockia soitettiin jo Teivon edellisissä Kuninkuusraveissa, joissa radan iltajuhlassa esiintyi Eppu Normaali. Tapahtuma sai suuren suosion ja keräsi paljon kiitosta.

Eppu Normaalin soittajia kuullaan myös vuoden 2026 Kuninkuusraveissa. Kuninkuusravilauantaina iltajuhlaa vietetään Manserock stadionilla -konsertissa Tampereen Tammelan stadionilla 1.8.2026. Kuninkuusravipassi toimii pääsylippuna tapahtumaan.

Konsertissa esiintyy Kaikkien aikojen Manserock-orkesteri solisteinaan Martti Syrjä, Pate Mustajärvi, Mikko Alatalo ja Heikki Hela. Orkesterin yksi lisäsolisti julkaistaan joulukuussa.

Kokoonpanossa soittavat rumpali Aku Syrjä, basisti Sami Ruusukallio, kosketinsoittaja Kalle Ruusukallio sekä kitaristi ja orkesterin tuottaja Juha Torvinen. Taustalaulajina toimivat Toni Lähteenmäki, Nelli Petro ja Kalle Ruusukallio.

Illan avaa paluun tekevä NEGATIVE, joka nousee lavalle 13 vuoden tauon jälkeen. Yhtye keikkaili ympäri maailmaa aina Japania ja Kiinaa myöten. Negative oli yksi valtavaa fanihysteriaa synnyttänyt rock-yhtye. Viimeksi bändi soitti julkisen keikan vuonna 2013.

"Meille avautui upea tilaisuus mahdollistaa Kuninkuusravikävijöille stadionluokan konserttielämys artistikattauksella, joka sopii moneen musiikkimakuun. Meiltä toivottiin etukäteen useita tamperelaisia artisteja, ja toiveisiin on nyt vastattu parhaalla mahdollisella tavalla", Kuninkuusravien projektipäällikkö Niina Okkonen kertoo Teivon tiedotteessa.

Lähde: Teivon ravikeskuksen tiedote