Teivon Kuninkuusravien iltajuhlan ensimmäinen artisti julkistettiin – "Olemme tosi tyytyväisiä"

Kuninkuusravien sometileillä julkistettiin nyt perjantaina ensi kesänä Teivossa ajettavien Kuninkuusravien iltajuhlan ensimmäinen artisti. Perjantaina 31.7.2026 Kuninkuusravien avauspäivänä ravikansaa iltajuhlassa musiikillaan viihdyttää Anssi Kela.

”Vähän isommalla porukalla mietimme artisteja ja koitimme osua valinnoissa sellaisiin nimiin, jotka osaavat pitää hyvää menoa yllä ja osuisivat samalla mahdollisimman monien musiikkimakuun. Anssi Kela sai kannatusta porukassa, ja olemme tosi tyytyväisiä saadessamme hänet esiintyjäksi”, Teivon Kuninkuusravien projektipäällikkö Niina Okkonen iloitsee.

Perjantain iltajuhla järjestetään Teivon raviradalla. Illan toinen esiintyjä julkistetaan myöhemmin. Lauantain iltajuhlan Okkonen kertoo olevan Tammelan Stadionilla.

”Lauantain osalta artistipaljastukset tehdään 1. lokakuuta”, hän kertoo.

Teivon Kuninkuusravit järjestetään 31.7.-2.8.2026. Tapahtuman kaikki lipputyypit tulevat myyntiin lauantaina 27.9. kello 9.00.