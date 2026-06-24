Rekilammen Sauli kilpaili aiemmin Seppo Suurosen valmennuksesta. Kuvassa rattailla Henri Bollström.
Rekilammen Sauli kilpaili aiemmin Seppo Suurosen valmennuksesta. Kuvassa rattailla Henri Bollström.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Rekilammen Sauli ja Sipisee päättävät taukonsa maanantaina Oulussa – "Koelähdöstä jäi ihan positiiviset mietteet"

Aikansa Derby-kakkoset palaavat kilparadoille.
Julkaistu
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Iikka Nurmonen
Olli-Pekka Hämäläinen
Oulun ravit
Sipisee
Rekilammen Sauli
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