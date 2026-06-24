Rekilammen Sauli ja Sipisee päättävät taukonsa maanantaina Oulussa – "Koelähdöstä jäi ihan positiiviset mietteet"

Ensi maanantaina Oulun Euronelkun kolmantena kohteena ajetaan kylmäveristen 2120 metrin tasoitusajo, jossa nähdään kaksi mielenkiintoista tauolta palaajaa. Yhdeksän hevosen koitoksessa katseet kohdistuvat erityisesti 40 metrin takamatkalta liikkeelle avaaviin Rekilammen Sauliin ja Sipiseehen.Rekilammen Saulille kilpailu on ensimmäinen Iikka Nurmosen valmennuksesta. Edellisen kerran keväällä 2025 kilpaillut ori suoritti Nurmosen treenistä koelähdön Vieremällä toukokuussa aikaan 27,6/2140 metriä.”Koelähdöstä jäi ihan positiiviset mietteet. Ensimmäinen tuhat oli 30-vauhtinen ja se ravasi hyvin. Toinen tuhat oli 25-vauhtinen, jolloin etunen jäi alle hevosen oltua tosi raskaassa balanssissa”, Nurmonen kertoo.Urallaan 29 kertaa kilpailleen ikäluokkatähden voittosumma on jo 162 400 euroa, mutta kahtena edelliskautena Rekilammen Sauli on kilpaillut vain kuudesti. Viime vuoden joulukuussa se siirtyi Seppo Suuroselta Iikka Nurmosen talliin.”Terveystilanne hevosella on tosi hyvä. Kevennetään nyt Ouluun balanssia ja katsotaan mitä se ensimmäisessä startissa tauolta tekee”, Nurmonen suunnittelee.Rekilammen Saulin kanssa samassa lähdössä kautensa avaa Olli-Pekka Hämäläisen valmentama Sipisee. Viime kaudella lähes 40 000 euroa ansainnut ori on pitänyt taukoa marraskuun alusta alkaen.”Olisi kauden voinut avata aikaisemminkin, mutta ei löytynyt sopivaa sarjaa, kun en halunnut ajaa isoja poikia vastaan heti. Harjoitusraveissa on ajettu 28-vauhtia läpi. Ei se ole vielä sata, mutta sellainen, että kilpaa voi ajaa. Annan Tuomakselle (Pakkanen) maltilliset ohjeet”, Hämäläinen sanoo..Rekilammen Saulille uusi valmentaja – "Ajateltiin, että kokeillaan vaihteeksi jotain muuta"