Rovaniemen lähtölistat valmiit - Björn Goop ja hyvät palkinnot syynä hevosryntäykseen

Rovaniemen ravien lähtölistat ovat vihdoin valmistuneet. Lämminveripuolella oli tungosta, ja rata päätti järjesti yhden ylimääräisen ns. spårtrappa-lähdön, jossa karsitut hevoset saavat lähtöradan voittosumman mukaan. Kisa on mukana Arctic Challenge kuskikilpailun osalähtönä, ja kylmäveristen vajaa lähtö ajetaan sen vuoksi pistelähdön ulkopuolella ekstralähtönä.

Lapissa vieraileva Björn Goop oli haluttu kuski ohjastajaksi. Esimerkiksi 15 000 euron 3100 metrin ryhmään kuusi ilmoittautunutta toivoi kuskiksi Goopin, vaikka Arctic Challenge -sarjassa kuskit arvotaan.

Astetta alempaan enintään 7500 euroa voittaneiden sarjaan ilmoittautuneita oli peräti 21 kappaletta. Haastajadivisioonassa puolestaan mukaan yritti 16 osallistujaa, joista neljällä oli yhtenä kuskitoiveista nimenomaan Goop.

"Olen käsittämättömän tyytyväinen siihen, miten hyvin hevosia ilmoitettiin mukaan. Ei sitä voi vähätellä, kuinka iso merkitys hevosenomistajille ja valmentajille saattaa on esimerkiksi sillä, että Björn Goopin kaltainen tähtiohjastaja vierailee Rovaniemellä ja saattaa vielä ajaa omaa hevosta", tapahtuman promoottori Tapio Hoikka kommentoi.

Keskustelua on herättänyt se, miten ohjastajakilpailussa kuskit määräytyvät eri hevosille.

"Arctic Challenge -sarjoissa kuskit arvotaan. Jos omistaa tai valmentaa ilmoitettua hevosta, niin silloin ajaa sitä. Muutoin ei ole mitään painotettua arvontaa, vaan ihan sattumanvaraisesti kuskit saavat ajettavansa”, Hoikka selventää.

Lämminveristen päälähtöön tuli mukaan Selmer I.H., mutta suomalaisilla on asettaa vastaan kaksi kovaa nimeä.

"Selmer I.H. on kova nimi ja tuo väriä, mutta Lapin toivo No Limit Royalty on tietenkin paikallisesti tosi tärkeä hevonen, ja sillä on sanansa sanottavana Arctic Heat Kingissä. Oli mukava juttu, että Iikka (Nurmonen) ilmoitti Kurri Jari Bokon viivalle. Saadaan kunnon matsi voitosta, kun mukana on ainakin kolme kovaa ennakkoon, ja onhan siinäkin täysi lähtö hevosia, mikä on tosi kova juttu", Hoikka jatkaa.

Kansainväliseen tapahtumaan tulee muitakin hevosia Ruotsista. Hanna Olofsson ilmoitti ennakkoon peräti kahdeksan valmennettavaansa Rovaniemelle, ja lopulta lähtölistoille saakka niistä nousi neljä hienosti pärjännyt nimeä.

"Hanna tulee todella hyvillä fiiliksillä Rovaniemelle. Hän on Pohjois-Ruotsin kärkivalmentajia, joten on erittäin tärkeä saada hänet paikalle. Kun hän käy täällä ja vie positiivisia terveisiä takaisin Ruotsiin, niin se taatusti parantaa mahdollisuuksia kansainväliselle yhteistyölle myös jatkossa."

Arctic Ice King juostaan tasoitusajona kylmäverisille. Mukana on neljä norjalaista tupsujalkaa, yksi ruotsalainen ja seitsemän suomalaista. Pitkältä tauolta paluuta tekevä Koveri on kisan suomalaisittain mielenkiintoisin nimi.

"Oli tiedossa, että tähän sarjaan on tässä vaiheessa kautta vaikea saada kaikista kovimpia nimiä. Jos jotain pientä miinusta hakee, niin sitä voi vähän harmitella, ettei kylmäverilähtöihin ollut odotetusti samanlaista tungosta. Se on kuitenkin asia, joka jo etukäteen oli hyvin tiedossa."

Ravit alkavat kello 15.00, ja tarjolla on myös yksi erikoisuus matalassa kylmäverivoltissa.

"Daniel Redén pääsee ajamaan elämässään ensimmäistä kertaa suomenhevosta. Kun Tim Tetrick pääsi Pikku-Rytin kyytiin, niin se oli kansainvälisen julkisuuden kautta raviurheilulle tosi iso juttu. Redén pääsee lauantaina kokeilemaan Vilinän Varman kanssa, ja se kohtaaminen kiinnostaa ihmisiä yli rajojen", Hoikka arvelee.



Rovaniemen lähtölistat