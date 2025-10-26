Rovaniemen ravit peruttiin – "Ensi sijassa pitää ajatella hevosten hyvinvointia ja turvallisuutta"

"Alkuviikosta Rovaniemellä oli useampana yönä pakkasta, joka jäädytti radan. Loppuviikosta ja erityisesti lauantaina sekä sunnuntaina satoi taukoamatta vettä. Sunnuntaina aamupäivällä rataolosuhteet olivat tyydyttävät, mutta tilanne heikkeni jatkuvasti. Kello 11.45 tehtiin päätös siirtää raveja tunnilla, jonka aikana etukaarteen huonokuntoinen osa, eli sisäradat, paalutettiin. Päätös tehtiin yhdessä ohjastajien ja eläinlääkärin kesken", Rovaniemen raviradan verkkosivuilla kerrotaan.

Kun rata oli paalutettu, koko rata käytiin uudelleen läpi. Tilanne oli heikentynyt siinä määrin, ettei raveja voitu aloittaa turvallisesti, vaan eläinlääkäri yhteistyössä ohjastajan edustajan ja toimitusjohtaja Tapani Enbusken kanssa teki päätöksen ravien perumisesta.

"Tilanne on harmillinen kilpailijoille, mutta ensi sijassa pitää ajatella hevosten hyvinvointia ja turvallisuutta. Rovaniemen Ravirata Oy on pahoillaan aiheutuneesta harmista kilpailijoille ja yleisölle."

Lähde: Rovaniemen Ravirata Oy:n tiedote