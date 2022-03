Ruotsi pysyi tiukkana: ei poikkeuslupaa kuumapoltetuille suomalaishevosille

Ongelmallinen tilanne syntyi, kun Ruotsin keskusjärjestö päätti kieltää hevosten hoitamisen kuumapolttamalla 1.1.2021 alkaen. Tieto päätöksestä ja sen aiheuttamasta kilpailuoikeuden menetyksestä Ruotsin ravilähdöissä tuli Suomen Hippoksen verkkosivuille, mutta vain osana englanninkielistä tiedotetta eikä noussut esille niin, että olisi tavoittanut suomalaisia ravivalmentaja ja eläinlääkäreitä. Näin hevosia ehdittiin hoitaa kuumapolttamalla ilman tietoa merkittävästä seuraamuksesta ja maksaa mukaan Ruotsin ikäluokkakilpailuihin, joilla niillä ei ole osallistumisoikeutta.

Suomen Hippos aloitti välittömästi keskustelut Ruotsin keskusjärjestön kanssa mahdollisesta poikkeusluvasta kyseisille hevosille, mutta ne eivät johtaneet toivottuun lopputulokseen.

”Ruotsin vastaus oli hyvin selkeä, poikkeuslupaa ei anneta, sillä kilpailusääntöjen tulee olla samat kaikille Ruotsissa kilpaileville hevosille. Olemme tästä tietenkin äärimmäisen pahoillamme”, vt. toimitusjohtaja Minna Mäenpää pahoittelee Suomen Hippoksen tiedotteessa.

”Raviurheilu on kansainvälistä urheilua, ja eri UET-maiden sääntömuutokset koskettavat myös suomalaisia. Olemme käyneet tapahtuneen eläinlääkäreidemme kanssa läpi ja suunnitelleet, miten voimme jatkossa omalta osaltamme varmistaa, että sääntömuutokset olisivat paremmin valmentajien ja eläinlääkäreiden tiedossa. Pelkkä tieto sivuillamme ei riitä, jatkossa teemme myös suoria viestejä esimerkiksi uutiskirjeen tai ihan perinteisen tekstiviestin muodossa. Lisäksi päivitimme sivuillemme erillisen muistilistan Ruotsissa kilpailemista varten.”

Samassa tiedotteessa kerrotaan, että eläinlääkäreiltä pyydettyjen taustatietojen mukaan poikkeuslupa olisi koskenut korkeintaan 40:ää lämminveristä ja vain muutamaa kylmäveristä.

Markku Nieminen harmitteli Hevosurheilussa 2.2.2022 puutteellisen tiedottamisen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja, mm. suotta maksettuja Ruotsin ikäluokkakilpailujen ilmoittamismaksuja.

”Ne rahat ovat menneet nyt ensiksi hukkaan. Todelliset tappiot tulevat sitten, jos hevonen olisi päässyt kilpailemaan ja pärjännyt Ruotsissa, ja varsinainen katastrofi siitä, jos hevonen sattuisi olemaan yksi Pohjoismaiden parhaista. Sitä et voi enää myydä ulkomaille, etkä sillä voi kilpailla ulkomailla", Nieminen tiedosti.

"On valmentajan vastuulla olla tietoinen suunnitellun kilpailumaan säännöistä, mutta Hippoksessa me kyllä koemme tässä moraalista vastuuta liian suppeasta tiedottamisesta. Olemme äärimmäisen pahoillamme siitä, ettei tieto muutoksesta ole tavoittanut valmentajia ja eläinlääkäreitä. Edelleen on tarpeen tiivistää keskusjärjestöjen kansainvälistä yhteydenpitoa ja keskustelua puolin ja toisin näidenkin asioiden osalta", Minna Mäenpää kommentoi Hevosurheilulle .

Kuuma- tai kylmäpolttamalla hoidettiin aikaisemmin yleisesti jänne- ja hankosidevammoja, joiden hoidossa muut hoitomenetelmät ovat pitkälti syrjäyttäneet nyttemmin polttohoidot. Kuumapolttamalla hoidetaan nykyään lähinnä enää tyypillisesti nuorille hevosille rasituksen seurauksena syntyviä ns. jänispatteja.

1.1.2021 jälkeen kuumapolttamalla hoidetulla hevosella kilpaileminen Ruotsissa katsotaan antidopingmääräysten rikkomukseksi ja siitä seuraa antidopingmääräysten mukainen tapauskohtainen rangaistus. Ranskassa sama käytäntö koskee 1.3.2021 jälkeen kuumapoltettuja hevosia.

Linkki Suomen Hippoksen tiedotteeseen