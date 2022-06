Ruotsissa pärjänneeltä hurja soolo Jokimaalla - "Aina ollut hirmuinen vauhti"

Radetzky teki kerrassaan mykistävän suorituksen Suur-Hollolan alkuerissä ja Toto5-päätöskohteessa. Se avasi 09,5, veti ensimmäisen kierroksen 11,5 ja karkasi muilta lopussa. Hurjan sooloilun voittoaika oli 12,0/2140 metriä.

Matti Nisosen valmentamaa ruunaa ohjasti Ruotsista saapunut Mika Forss.

”Tuntuu, että hevonen olisi tsempannut vielä, jos olisi viereen tullut kavereita. Välierään juoksupaikat ratkaisevat, mutta tänään meillä oli loistopaikka ja vihjasin, että tämä on tosi nopea startista”, hän kertoi voittajahaastattelussa.

Hevosen startit Ruotsissa olivat vakuuttaneet hänet tulemaan ohjastuskeikalle. 7-vuotiaalla Radetzkylla on muun muassa kolme voittoa Solvallasta kevään aikana.

”Se on muuttunut edukseen ja näyttänyt sitä viimeisissä Ruotsin lähdöissään. Sillä on aina ollut hirmuinen vauhti, ja nyt se on ruvennut tekemään omia juoksujaan. Nostan hattua Matille ja koko tiimille. Hyvältä paikalta hevonen taistelee välierässä finaalipaikasta.”

Yllätyksen järjesti kolmannessa kohteessa Tiina Poikolaisen Her Royal Highness. Se päästi alussa suosikin keulaan ja maalisuoralla spurttasi terävästi ja varmasti ohi. Voittoaika oli 14,3ake.

”Koska tammalla oli ollut huilia, annoin keulan pois, ja sitten se lähti niin hienosti vapaalle kaistalle. Tammassa on tosi paljon potentiaalia ja aina ollut tällainen sisällä. Kesä ja lämmin sää myös auttavat sitä paljon”, ohjastaja Jukka Torvinen kommentoi voittajahaastattelussa.

Alkuerien voittoihin juoksivat myös Deangelo 13,0ake, Knows Best 13,6ake ja Atupem 15,4ake.

