Ruunaruhtinas-ajo uudistuu – ajetaan ensi vuonna tasoitusajona

Ylivieskan Ruunaruhtinuus on tähän asti ratkottu kaksieräisenä ja -päiväisenä. Ruunakunkkarien avauspäivänä on ajettu 1600 metrin ja kakkospäivänä 2600 metrin ryhmäajo. Voittaja on ratkennut yhteisajalla.

Kesän 2026 Ruunaruhtinas-ajo ajetaan yksipäiväisenä 2600 metrin tasoitusajona. Ykköspalkinto on 15 000 euroa.

”Tämä muutos johtuu kahdestakin syystä: kilpailukalenterin muutosten takia kaksipäiväinen Ruunakunkkarit muuttuu yksipäiväiseksi tapahtumaksi, jonka nimi tulee olemaan Ruunaruhtinas-ajot. Ajot ajetaan lauantairaveina, jolloin samalla juostaan perinteikäs Malja-ajo ja ratkotaan viikon 75-voittajat”, puheenjohtaja Katri Helminen taustoittaa Yllivieskan Ravikeskuksen tiedotteessa.

”Toinen syy kilpailun muuttamiseen johtuu avoimen sarjan ruunien vähyydestä. Viime vuonna ajoimme Ruunaruhtinaan seitsemän hevosen voimin, eikä enempää saatu mukaan, vaikka kuinka soitettiin sarjaan sopivien ruunien valmentajille. Sen sijaan avoimia sarjoja kolkuttavia mielenkiintoisia ruunia on nyt tosi hyvin liikkeellä, ja odotamme tasoitusajon tuovan ne mukaan kamppailemaan RuunaRuhtinaan tittelistä."

Ruunaruhtinas-ajot ajetaan tänä vuonna 8. elokuuta.

Lähde: Ylivieskan ravikeskuksen tiedote