Saara Iivarin uusi työnantaja selvisi – "Saara tuo SuomiAreenalle poikkeuksellisen laaja-alaista osaamista"

MTV Oy:n ja Porin kaupungin kesän 2024 lopulla perustama SuomiAreena Oy saa Saara Iivarin helmikuussa kumppanuuksista ja kehityksestä vastaavaksi johtajakseen.

"Iivarilla on pitkä kokemus viestinnän, markkinoinnin, tapahtumien ja sidosryhmäyhteistyön johtotehtävistä sekä yhteiskunnallisesti merkittävien organisaatioiden kehittämisestä. Viimeksi hän on ollut uudistamassa keskusjärjestö Suomen Hippoksen viestintää, markkinointia ja vastuullisuustyötä sekä hevostoimialan strategia- ja muutostyötä. Iivari toimii Tapahtumateollisuus ry:n hallituksessa nyt neljättä vuotta", yhtiön tiedotteessa kuvaillaan.

”Tässä ajassa kohtaamiset, moniarvoinen keskustelu ja yhteiskunnallisten ilmiöiden käsittely yhdessä ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Olen hurjan innoissani mahdollisuudesta olla mukana rakentamassa SuomiAreenasta yhä merkityksellisempää yhteiskunnallista toimijaa”, Saara Iivari sanoo.

SuomiAreenan toimitusjohtajan Antti Lehtisen mukaan Iivarin nimitys tukee vahvasti tapahtuman pitkän aikavälin tavoitteita.

”Saara tuo SuomiAreenalle poikkeuksellisen laaja-alaista osaamista. Hänen monipuolinen osaamisensa, strateginen ajattelunsa ja kykynsä yhdistää ja innostaa eri toimijoita tekevät hänestä erinomaisen vahvistuksen tiimiimme ja tukevat SuomiAreenan tulevaisuuden tavoitteita”, Lehtinen kertoo.

Tänä vuonna SuomiAreenan päätapahtuma järjestetään Porissa 23.–26.6.

Lähde: SuomiAreenan tiedote