Toinen eräpallo tuotti tuloksen – Santtu Raitalalle 3000 voittoa täyteen

Voitot Killerillä Alarik Huikealla ja Kenzo Benois'lla nostivat Santtu Raitalan voiton päähän 3000 voiton rajasta. Ensimmäinen yritys saavuttaa tasaluku The Dzeizonilla päättyi hylkäykseen, mutta toinen "eräpallo" Kiriliinalla toi tuloksen.

Santtu Raitala otti alun varovaisesti, mutta ajon sen jälkeen Kiriliinan neljänneksi sisäradan jonoon. Toiseksi viimeisessä kaarteessa alkaneen kirin päätteeksi Kiriliina tavoitti johtaneen Aamutähden vähän ennen maalia. Tämä joutui laskemaan myös Rapina Peen ohitseen.

Santtu Raitalan voittotahdilla tuhatluvut täyttyvät jatkossakin nopeasti. Nykyisellä, vähän huippuvuosista harventuneellakin kilpailuaktiivisuudella tuhannen voiton ajaminen kestää Santulta kolmisen vuotta. Tämän vuoden voittosaldo on torstain jälkeen 237.