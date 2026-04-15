Kuva: Terhi Piispa-Helisten
Star Photo S kuudes Seinäjoki Raceen kutsuttu – "Ajattelen kovien tehtävien tuovan lisää kovuutta hevosiin"

Seinäjoki Race ajetaan lauantaina 25. huhtikuuta 50 000 euron ensipalkinnolla.
Viime lauantaina Helsinki-ajossa toiselta ilman vetoapua kolmanneksi sijoittunut Star Photo S on kutsuttu Seinäjoki Raceen. Matias Salo otti valmennettavansa kutsun vastaan myönteisin ajatuksin.

”Hevonen on kehittynyt jatkuvasti meillä ollessaan ja muutamaan otteeseen on mitattu tasoa avoimissa lähdöissä. Helsinki-ajossa se teki tosi positiivisen juoksun, vaikka paikkaa toisen radan veturina pyrittiin välttämään. Star Photo kuitenkin näytti pystyvänsä olemaan kotimaan isoissa kisoissa mukana”, Salo kertoo Hevosurheilulle.

Lauantaina 25. huhtikuuta ajettava Seinäjoki Race osuu myös ajankohdallisesti hyvin vielä voittosummaltaan hopeadivisioonaan mahtuvan Star Photon kilpailukalenteriin.

”Finlandia-viikonloppuna on tiedossa hopeadivisioonafinaali. Seinäjoki Racea olemme pitkin kevättä pohtineet, että kutsun tullessa se voisi olla osa meidän kilpailukalenteria. Ajattelen kovien tehtävien tuovan lisää kovuutta hevosiin, joten Seinäjoki Racessa kilpaileminen sopii meille tähän väliin hyvin”, Salo kokee.

Lähde: Seinäjoen Ravikeskus

Seinäjoki Raceen kutsutut

Massimo Hoist (Suomi)

Combat Fighter (Suomi)

Dancer Brodde (Ruotsi)

Kuiper (Ruotsi)

Need'em (Suomi)

Star Photo (Suomi)

