Stumne Fyr haluaa Ruunaruhtinaaksi –"Kaikki on nyt terveyden puolesta kunnossa"

Stumne Fyr on näyttänyt luokkansa kahdella viime Suomen käynnillään: viimeksi Nordic Kingissä, jossa edelle jäi vain Evartti.

Härmän jälkeen Stumne Fyr on kilpaillut vain kerran. Se juoksi 20. heinäkuuta Sörlandetissa Norjan mestaruudessa. Öystein Tjomslandin Elitkampenin sankari Tangen Bork vei johtopaikalta mestaruuden ajalla 22,9a/2609. Stumne Fyr oli kaukana parhaastaan ja jäi viimeiseksi ajalla 26,3a.

”Vasta lähdön jälkeen selvisi, että Stumne Fyrillä oli vatsan kanssa ongelmia. Se selittää vaisun esityksen. Hevosta hoidettiin lähdön jälkeen”, valmentaja Merete Viksås selvittää.

”Nyt on kaikki kunnossa, ja olemme varmistaneet hevosen terveydentilan vielä verikokeella. Arvot olivat kohdillaan. Eli nyt on kaikki terveyden puolesta kunnossa. Olemme viime aikoina päässeet treenaamaankin ihan normaalisti, ja myös sen osalta kaikki on mallillaan.”

Ruunaruhtinaaksi päästäkseen täytyy juosta kahdesti vajaan vuorokauden sisällä. Se on hevoselle uusi asia.

”Emme ole ajaneet Stumnella lähtöjä peräkkäisinä päivinä. Mutta en usko, että se on ongelma, jos matka Suomeen ja kaikki muu sujuvat hyvin. Mielenkiintoista päästä kokeilemaan tällaista kilpailukonseptia. Perjantaina ajetaan 1600 ja lauantaina 2600 metriä. Molemmat matkat käyvät hevoselle”, Viksås vakuuttaa.

”Reissuun lähdemme keskiviikkona. Torstaina päivällä tulemme lautalla Suomeen, ja perillä Ylivieskassa olemme torstain ja perjantain välisenä yönä.”

Pitkät kuljetukset eivät huoleta valmentajaa.

”Stumne Fyr on hyvä reissumies. Meiltä Roasta on matkat pitkiä, kun lähdemme Ruotsiin tai Suomeen. Olemme olleet kaksi kertaa aikaisemmin Stumne Fyrin kanssa Suomessa. Matkat ovat olleet oikein mukavia, ja tulemme taas hyvillä mielin kilpailemaan.”

Läpimurto 7-vuotiaana

Stumne Fyr aloitti uransa 3-vuotiaana. Se voitti 2 lähtöä ja juoksi voittotuloksen 27,4/2160m. Kriteriumissa ei tullut menestystä. 4-vuotiskaudella meno parani entisestään, voittoja tuli kuusi, mutta Derbystä ei irronnut finaalipaikkaa.

6-vuotiaana tienestit nousivat ensimmäisen kerran yli 500 000 kruunun. Lopullinen läpimurtokausi oli viime kausi eli 7-vuotiskausi. Se alkoi neljällä voitolla Eirik Höitomtin ajamana ja toi lopulta 10 voittoa ja rahaa lähes 1,2 miljoonaa kruunua. Ole Johan Östre tuli vakiokuskiksi kesäkuun alussa ja on ajanut sen jälkeen kaikki Stumne Fyrin startit. Turun PM:ssä edelle jäi vain Grislefaksen G.L.

Menestys on jatkunut kuluvalla kaudella, jonka tienestit ovat jo noin 800 000 kruunua. Toistaiseksi paras tili tuli Nordic Kingin kakkossijasta Evartin jälkeen. Elitkampenissa ruuna juoksi ennätyksensä 19,3 ollen kuudes.

Merete Viksås on Stumne Fyrin takana kaikki kaikessa. Hän oli aikaisemmin amatöörivalmentaja, mutta viime kesän alussa hän suoritti ammattivalmentajan tutkinnon ja sai A-lisenssin. Merete Viksås on valloittanut yleisön raikkailla kommenteille, iloisella mielellä ja naurulla.

”Olen kaikkea kasvattajasta hoitajaan. Stumne Fyr ei koskaan tee huonoa juoksua. Hevonen ei ole koskaan huonolla tuulella ja tykkää treenaamisesta. Me rakastamme Stumne Fyrin kanssa elämää”, iloinen Merete Viksås hehkuttaa.

Merete Viksås on ruunan kasvattaja, joka myi Stumne Fyrin Stall Festival Fyrverkerille, mutta liisasi hevosen omistuksen takaisin itselleen.

”Stumne Fyr saa kotona paljon treeniä. Mutta valmennuksen pitää olla hauskaa, ja sään pitää olla hyvä. Emme aja kilpakärryistä, vaan ajamme intervalleja nelipyöräkärryillä. Sen lisäksi se on ulkona vuorokauden ympäri suurella laitumella muiden kilpahevosten kanssa.”