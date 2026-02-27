Jääravit sunnuntaina sekä Kortesjärvellä että Kangasniemellä
Kortesjärven jääraveihin ilmoitettiin 49 hevosta ja 8 ponia, joilla ajetaan sunnuntaina 8 lähtöä kello 12 alkaen. Myös yleisöä odotetaan runsaasti paikalle.
”Saatiin Kauhavan Ravinaiset sponsoroimaan tapahtumaa niin, että 50 ensimmäistä lapsen kanssa tulevaa pääsee ilmaiseksi. Tapahtuma on saanut myös runsaasti julkisuutta paikallislehdissä ja -radiossa”, Kortesjärven Hevosjalostusyhdistyksen varapuheenjohtaja Hanna Autio iloitsee.
Kangasniemellä ravataan sunnuntaina palokunnan rannassa kello 13 alkaen 8 hevos- ja 3 ponilähtöä mailin mittaisella radalla. Kovimmassa suomenhevoslähdössä kohtaavat Tähtisekki, Matteus Kevätön ja Huvin-Aihe. Myös Kangasniemellä satsataan lapsiperheisiin.
”Tarjolla on muun muassa talutusratsastusta. Lisäksi on muurinpohjalettuja ja soppatykki”, ravien puuhamies Terho Rautiainen vinkkaa.