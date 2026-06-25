Suomalaiselle raviurheilulle miljoonalahjoitus – näin rahoja käytetään

Suomalainen raviurheilu on saanut 25. kesäkuuta miljoonan euron rahastolahjoituksen, jolla perustetaan Raviurheilun tukemis- ja kehittämisrahasto, Suomen Hippos ry tiedottaa.

Hippoksen hallinnoiman nimikkorahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista raviurheilua pitkällä aikavälillä. Rahaston vaikutukset kohdistuvat erityisesti lajin tulevaisuuden rakentamiseen, eli nuoriin sekä osaamisen, hyvinvoinnin ja vastuullisen toiminnan kasvattamiseen.

Rahaston mahdollistaa anonyyminä pysyttelevän lahjoittajan tekemä miljoonan euron lahjoitus. Rahasto on sidottu, ja sen säännöt on määritelty lahjoittajan tahdon mukaisesti.

Rahaston erityisiä painopisteitä ovat hevosenhoitajien osaamisen, aseman ja työolojen kehittäminen, nuorten raviurheilijoiden tukeminen, raviurheilun nuoriso- ja ravikoulutoiminnan edistäminen sekä hevosten hyvinvoinnin vahvistaminen. Lisäksi rahoitettavia kohteita voivat olla ravihevosten kilpailu-uran jälkeiseen elämään liittyvät hankkeet sekä muut raviurheilua edistävät hankkeet.

”Tämä rahastolahjoitus raviurheilulle on paljon enemmän kuin taloudellinen panostus. Se on vahva luottamuksen osoitus suomalaiselle raviurheilulle ja viesti siitä, että lajiimme ja sen tulevaisuuteen uskotaan. Olemme tästä luottamuksesta syvästi kiitollisia”, toimitusjohtaja Tomi Himanka sanoo Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Rahasto mahdollistaa lajin pitkäjänteisen kehittämisen

Rahasto perustetaan ajankohtana, jolloin hevosalan toimintaympäristö on muutoksessa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy epävarmuutta.

”Poikkeuksellisen suuri lahjoitus tuntuu juuri tässä ajassa entistäkin tärkeämmältä. Lahjoittaja on halunnut kohdistaa tukensa juuri niihin asioihin, jotka ratkaisevat suomalaisen raviurheilun tulevaisuuden. Kun nuoret saavat mahdollisuuksia harrastaa, hevosenhoitajien osaaminen vahvistuu ja hevosten hyvinvointiin panostetaan, hyöty ulottuu koko lajiin”, Suomen Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää sanoo.

Rahaston vuosittaisesta varojen käytöstä päättää Suomen Hippos ry:n hallituksen asettama hoitokunta, joka nimetään syksyn 2026 aikana. Rahastoa voidaan kartuttaa myös uusilla lahjoituksilla ja testamenttivaroilla. Näin rahaston vaikutusta voidaan vahvistaa ja sen mahdollisuuksia tukea suomalaisen raviurheilun pitkäjänteistä kehittämistä kasvattaa.

Suomen Hippos ry kiittää koko hevosalan puolesta lämpimästi anonyyminä pystyttelevää lahjoittajaa arvokkaasta tuesta suomalaisen raviurheilun tulevaisuuden hyväksi. Lahjoituksen vaikutukset näkyvät parhaimmillaan vielä vuosikymmenten päästä nuorten harrastajien, alan ammattilaisten ja hevosten hyvinvoinnin tukena.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote