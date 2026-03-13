Suomen Hippos käsittelee valmentajan työturvallisuusrikoksesta saaman tuomion

Suomen Hippoksen sääntö- ja lisenssivaliokunta käsittelee 23.3. pidettävässä kokouksessaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa työsuojelurikoksesta sakkorangaistukseen tuomitun ravivalmentajan asiaa. Tapahtumat sijoittuivat elokuun ja marraskuun 2023 väliselle ajalle. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Tiedotteessaan Suomen Hippos korostaa, että sillä on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään ja että kaikki tapaukset otetaan vakavasti.

”On tärkeää, että tämän kaltaiset häirintätapaukset nousevat esille, jotta niihin voidaan puuttua. Jokaisella on raviurheilun parissa oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää sanoo tiedotteessa.

Suomen Hippoksella on oma sähköinen ilmoituskanava, jonka kautta voi jättää ilmoituksen häirinnästä, kiusaamisesta ja hevosen hyvinvointia uhkaavista tilanteista. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Asiat käsitellään tapauskohtaisesti Hippoksen nimeämän häirintäyhdyshenkilön tai Hippoksen sisäisen kurinpitojärjestelmän kautta tai ohjataan eteenpäin viranomaiskäsittelyyn.

”Haluamme, että ihmisillä on mahdollisimman matala kynnys ilmoittaa ihmisten tai hevosten piirissä tapahtuneesta hyvinvointia uhkaavasta tilanteesta”, Mäenpää huomauttaa.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote