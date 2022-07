Suomen Ravivalmentajat ry julkaisi kannanoton työryhmän raporttiin - "Nyt pitää toimia viikoissa, ei kuukausissa tai vuosissa"

Maa- ja metsätalousministeriö asetti lokakuussa 2021 työryhmän, jonka tarkoituksena oli selvittää vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa. Työryhmä jätti raporttinsa ministeriölle viime viikolla. Pääset tutustumaan raportin sisältöön tästä linkistä.

Nyt myös Suomen Ravivalmentajat ry on julkaissut kannanottonsa raporttiin. Alla yhdistyksen lähettämä tiedote kokonaisuudessaan.

Suomen Ravivalmentajat ry antaa täyden tukensa Vidgrénin työryhmän raportille

Suomen Ravivalmentajat ry on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt olemaan raviurheilua ja ravitaloutta edistävä ja tukeva yhteisö. Tämän vuoden aikana olemme yhdessä Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton kanssa välittäneet Suomen Hippoksen päättäjille huolemme alan tilanteesta ja esittäneet tämän johdosta tarvittavia toimenpiteitä koko alan, ei siis minkään sidosryhmän, tilanteen parantamiseksi. Olemme korostaneet, että reagoinnin nopeus on nyt ensisijaisen tärkeää, koska alan kustannukset ovat nousseet voimakkaasti, ja samalla myös hevosenomistajien ja urheilijoiden henkilökohtaisessa taloudessa pakollisten menojen nousu on ollut lähihistorian suurinta.

Helpotukseksemme ministeri Lepän asettama ja Juha Vidgrénin johtama työryhmä on raportissaan ansiokkaasti ja terävänäköisesti analysoinut alan kehityskohteita ja tarjonnut konkreettisia toimenpiteitä heikkouksien korjaamiseksi. Raportin huomiot ovat erittäin tarkkoja ja osoittavat selvästi mitä meidän pitäisi tehdä.

Suomen Hippoksen jäsenjärjestönä vaadimme, että Suomen Hippoksen hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin, jotta saamme tehtyä nämä työryhmän raportissa esitetyt alan kokonaisuuden etua ajavat muutokset viivyttelemättä ja kokonaisuudessaan. Nyt pitää toimia viikoissa, ei kuukausissa tai vuosissa.

Suomen Hippoksen on aika uudistua, mutta samalla pitää päätöksenteko alan omissa käsissä. Suomen Ravivalmentajat uskoo, että raviurheileva Suomi pystyy tähän. Meidän on pakko pystyä!

Suomen Ravivalmentajat ry:n puolesta Tuomo Ojanperä, puheenjohtaja Cathy Johansson, varapuheenjohtaja Tommi Ala-Nikkola, hallituksen jäsen Jukka-Pekka Kauhanen, hallituksen jäsen Timo Korvenheimo, hallituksen jäsen Santtu Raitala, hallituksen jäsen Pekka Vehviläinen, hallituksen jäsen Antti Karhila, toiminnanjohtaja