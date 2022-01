Suosikin keskeytykseen selkeä syy – derbyfinalisti palasi parrasvaloihin

Viime vuotisen derbyfinaalin kymmenes Vennelmon Välkky jyräsi Kuopion Toto5-avauksessa pitkällä kirillä voittoon. Edellinen ja uran ensimmäinen ykkössija oli viime vuoden maaliskuulta, ja sekin tuli Kuopiosta.

”Tosi helpottunut olo. Kyllähän se voitto on ollut monesti hakusessa tämän kanssa viime kaudellakin. Kakkosia on aika monta (9), mutta kyse ei ole siitä, ettei hevonen haluaisi voittaa. Aina se normaalina sitkeästi tekee työnsä”, valmentaja Susanna Purojärvi sanoo. ”Tämä oli ansaittu voitto. Kausi on vasta alussa ja hevonen hyvällä mallilla, joten tästähän on hyvä jatkaa.”

Mika Lappalaisen talliin matkasi Toto5-kohteista voitto ja kakkonen. Sharp Dressed Man voitti odotetusti keulasta, ja tallikaveri Procyon taisteli samalta juoksupaikalta toiseksi vain väkevälle Redonlinelle häviten. Lämminveristen kovimman lähdön voitti Q-Rex Oak. Suosikki Asterisquelta lähti kenkä, ja se joutui keskeyttämään toisessa kaarteessa.

”Varmaan (kenkä) lohkesi tuossa jossain. Eihän hevosella voi sitten ajaa. Se on tämmöistä välillä. Hevonen oli ihan normaali, pyhänä (Oulussa) uudestaan”, ohjastaja–valmentaja Mauri Jaara kuittasi.

Lue raveista lisää keskiviikon Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?