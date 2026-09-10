Suosikit epäonnistuivat lämminveristen Tammakilvan karsinnoissa – vakuuttava Rich Shade finaaliin kakkosradalta
Ensimmäisessä karsinnassa edettiin pitkään koko kilpailun suurimman etukäteissuosikin Like My Dreamin komennossa, kunnes sen ja Lykke Li Hossin välinen voittokamppailu ratkesi lopullisesti Like My Dreamin laukkaan loppusuoralla. Matkan aikana keulan rinnalle kierrätetyn Lykke Li Hossin voittoaika oli 11,5-vauhtisen lopetuksen päätteeksi 14,7a/2100 metriä.
Toisessa karsinnassa draamaa nähtiin heti lähtösuoralla, kun takarivistä startannut suosikki EL Narnia ponkaisi laukalle jo ennen auton irtoamista. Santtu Raitala nosti nopeasti kakkossuosikki Rich Shaden toiselle radalle parijonoon, kunnes suuntasi toisessa kaarteessa eteenpäin edeten etusuoralla aina keulapaikalle asti. Siitä Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava hallinnoi lähtöä vakuuttavasti maaliin asti voittoajalla 14,3a/2100 metriä.
"Tämä on tosi vahva ja monipuolinen hevonen. Nyt se myös tuntuu löytäneen huippukuntonsa uudestaan. Tästä on hyvä suunnata kohti finaalia", Raitala kertoi voittajahaastattelussa.
Kolmannen karsinnan voitti Sister Serene keulasta ajalla 14,3ake ja neljännen Emiliana johtavan kannasta tuloksella 15,3ake.
Jokaisesta lämminveristen karsinnasta finaaliin pääsi kolme ensimmäisenä maalilinjan ylittänyttä hevosta. Finaali ajetaan lauantaina 19. syyskuuta 40 000 euron ensipalkinnolla.
Lämminveristen Tammakilvan lähtöradat
(suluissa valintavuoro)
1 Sister Serene / valmentaja Hannu-Pekka Korpi (1)
2 Rich Shade / Tapio Mäki-Tulokas (2)
3 Lykke Li Hoss / Eija Sorvisto (3)
4 Margaritaz / Jonna Irri (5)
5 Shackhills Grace / Jari Kinnunen (7)
6 Silver Stahl / Markku Nieminen (9)
7 Spring Ale / Pekka Korpi (10)
8 MAS Josefina / Hannu Prokkola (11)
9 Emiliana / Mika Taittonen (4)
10 Orquidea / Riikka Lehto (6)
11 Margarita Frido / Markku Nieminen (8)
12 Flory Combo / Sari Vesala (12)