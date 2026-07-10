Suur-Hollola-ajon yllätyskakkonen täydentää St Michelin kahdeksikon

Dimitri Hedmanin valmentama Amanda Evo lähtee ennakkoluulottomasti meritoituneiden ravureiden sekaan hakemaan maksimisuoritusta.

”Kunnia-asia olla mukana. Uskon maililla alle 10-tulokseen”, Hedman sanoo Mikkelin tiedotteessa.

Omistajatalli Team Amandan edustaja Marjo Kaipainen kuuluu myös Mikkelin raviratayhtiön hallitukseen.

”Varmaan tästä alkaa polemiikki, että nyt se järjesteli oman hevosensa sinne mukaan, mutta se ei pidä paikkaansa”, Kaipainen sanoo. ”Mikkelissä on ollut sellainen kirjoittamaton sääntö, että Suur-Hollolan voittaja kutsutaan mukaan. Massimo Hoist olisi siellä ollut mukana muutenkin, mutta se jäi nyt pois ja Amanda Evo sijoittui Lahdessa toiseksi. Meille tähän lähtöön osallistuminen oli kunnia-asia.”

Team Amandaan kuuluvat Kaipaisen lisäksi Matti Viitala, Juha Alapuranen, Matts Sjöblom ja yksi osuus on Petri Hedmanin porukalla.

Amanda Evon kutsumisen myötä 19. heinäkuuta Mikkelissä ajettavan vauhtimailin kattaus 70 000 euron jahtiin on nyt valmis. Suomalaisvärejä puolustavat lisäksi Combat Fighter ja Ete Jet.

Ruotsista kisaan saapuu nelikko Don Fanucci Zet, Double Deceiver, Kuiper ja Castor The Star, Italiaa edustaa Diva Ek.

”On se pirun kova lähtö”, Marjo Kaipainen toteaa. ”Voi olla, että meidän rooli on saada Amanda Evolle uusi ennätys ja tuhat euroa osallistumisesta. Toivotaan, että saataisiin pieni numero ja hienosti Lahdessa ajanut Forssin Mika ajamaan, vaikka hänellä voi olla muutakin kysyntää.”