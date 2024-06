Suur-Hollolaan tähtäävät tallikaverit kohtaavat Loviisassa – Toto4-pelin rivihinta 20 senttiä

Suur-Hollola-ajo uudistui tälle vuodelle siten, että alkuerät jäivät kokonaan pois. Kisa ajetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa siten, että suoraan välieriin pääsee 40 rankingin parasta hevosta. Kyle Web on maanantaina päivitetyssä rankingissa sijalla 22. Korvenheimon valmennettavista Sahara Sandstorm on sijalla 53 ja Hazelhen Hermes sijalla 55.

”Sahara Sandstormin kanssa koitamme saada karsintapisteitä. Voittosummasta saatavilla pisteissä olemme ihan hyvillä sijoilla, mutta karsintapisteet ovat vähissä”, Korvenheimo laskee.

”Kouvolassa hevonen näytti huonolta, mutta kellotin sille viimeisen tuhannen 11,6. Eli ihan kelpo kunnossa se on. Koitetaan maanantaina saada hyvä sijoitus tauluun.”

Hazelhen Hermes on Kyle Webin tavoin huilannut pari kuukautta. Nyt sillä on edessään kahden startin viikko, sillä maanantain jälkeen se kilpailee vielä keskiviikkona Vermossa.

”Se sai olla kolme viikkoa laitumella. Nyt sitä on pari kertaa treenattu laitumelta käsin. Sillä on ollut vähän erilainen valmistautuminen, mikä on toiminut sen kanssa monena vuonna yllättävän hyvin.”

Suur-Hollola-viikonloppu on tähtäimessä myös kriteriumvoittaja God Hyperionin kanssa. Se ei kuitenkaan kilpaile päälähdössä vaan samana päivänä eli sunnuntaina 30.6. ajettavassa Nelivuotispokaalissa.

"Sille kuuluu oikein hyvää. Kaikki on hyvässä aikataulussa", Korvenheimo raportoi.