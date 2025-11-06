Toto-slippejä kuvitus
Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta.Kuvituskuva: Anu Leppänen
Suurvoitto Toto86-pelistä Suomeen – tällaisella systeemillä voitettiin 89 429 euroa

Keskiviikkona Solvallassa ja Jägersrossa ajettu Toto86-kierros oli yhden suomalaispelaajan osalta erityisen tuottoisa.
Julkaistu

Seinäjoella sijaitsevalla Hyllykallion R-kioskilla laadittiin keskiviikkona iltapäivästä taidokas Toto86-kuponki. Reilut 816 euroa maksanut systeemi oli laadittu kierroksen suurimman suosikin neljännen kohteen voittaneen Ursinian varaan.

Isoimpina yllättäjinä lapulta löytyivät kuudennen kohteen Wiener Blut (2,1%) sekä seitsemännessä kohteessa voittanut Magic Jewel (4,07%).

Kahdeksan oikein tietäneille T86-rivi palautti reilut 73 300 euroa. Alavoittoineen taidokas pelaaja kuittasi pelillä 89 429 euron lunastuksen.

Voittoisa Toto86-systeemi

L1. 5, 6, 7

L2. 1, 2, 3, 4, 8, 11

L3. 6, 7, 11

L4. 6 Ursinia

L5. 7, 8

L6. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12

L7. 2, 4, 8, 9, 10, 11

L8. 3, 4, 5, 7, 8, 10

