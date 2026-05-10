Suvi Vaittinen
Suvi Vaittisen saldoksi neljästä osalähdöstä jäi avauslähdön voitto.Arkistokuva: Anu Leppänen
Suvi Vaittisen sijoitus putosi, Euroopan mestaruus Itävaltaan

Naisamatöörien EM-kisat Unkarissa ajettiin päätökseen lauantaina.
Suvi Vaittinen aloitti kisat Kincsem Parkin radalla Budapestissä perjantaina lupaavasti. Hän voitti ensimmäisen osalähdön ja johti kisaa avauspäivän jälkeen tasapistein Italian Elena Villani Orlandon kanssa.

Toinen päivän ei sujunut yhtä hyvin. Ensimmäisellä ajokilla tuli hylkäys ja toisella kahdeksas sija. Sijoitus tippui yhdeksänneksi.

Itävallan Stefanie Mayr ohjasti päätöspäivänä voiton ja kakkossijan ja nousi kuudennelta sijalta voittoon. Hopeaa otti tasapistein Mayrin kanssa Ruotsin Barbro Maria Elfstrand ja pronssia Sveitsin Angelique Scotti.

Lopullinen pistetilanne

Stefanie Mayr, Itävalta 29

Barbro Maria Elfstrand, Ruotsi 29

Angelique Scotti, Sveitsi 26

Estzer Cseperke Takác, Unkari 25

Antonia Vaquer Stasche, Espanja 23

Elena Villani Orlando, Italia 22

Beatrice Demoulin, Belgia 20

Anette Frönes, Norja 19

Suvi Vaittinen, Suomi 18

Michaela Haagensen, Tanska 17

Samantha Stolker, Hollanti 16

Nicole Holzschuh, Saksa 15

Laura Frendo, Malta 10

