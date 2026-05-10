Suvi Vaittisen sijoitus putosi, Euroopan mestaruus Itävaltaan

Suvi Vaittinen aloitti kisat Kincsem Parkin radalla Budapestissä perjantaina lupaavasti. Hän voitti ensimmäisen osalähdön ja johti kisaa avauspäivän jälkeen tasapistein Italian Elena Villani Orlandon kanssa.

Toinen päivän ei sujunut yhtä hyvin. Ensimmäisellä ajokilla tuli hylkäys ja toisella kahdeksas sija. Sijoitus tippui yhdeksänneksi.

Itävallan Stefanie Mayr ohjasti päätöspäivänä voiton ja kakkossijan ja nousi kuudennelta sijalta voittoon. Hopeaa otti tasapistein Mayrin kanssa Ruotsin Barbro Maria Elfstrand ja pronssia Sveitsin Angelique Scotti.