Suvi Vaittisen sijoitus putosi, Euroopan mestaruus Itävaltaan
Suvi Vaittinen aloitti kisat Kincsem Parkin radalla Budapestissä perjantaina lupaavasti. Hän voitti ensimmäisen osalähdön ja johti kisaa avauspäivän jälkeen tasapistein Italian Elena Villani Orlandon kanssa.
Toinen päivän ei sujunut yhtä hyvin. Ensimmäisellä ajokilla tuli hylkäys ja toisella kahdeksas sija. Sijoitus tippui yhdeksänneksi.
Itävallan Stefanie Mayr ohjasti päätöspäivänä voiton ja kakkossijan ja nousi kuudennelta sijalta voittoon. Hopeaa otti tasapistein Mayrin kanssa Ruotsin Barbro Maria Elfstrand ja pronssia Sveitsin Angelique Scotti.
Lopullinen pistetilanne
Stefanie Mayr, Itävalta 29
Barbro Maria Elfstrand, Ruotsi 29
Angelique Scotti, Sveitsi 26
Estzer Cseperke Takác, Unkari 25
Antonia Vaquer Stasche, Espanja 23
Elena Villani Orlando, Italia 22
Beatrice Demoulin, Belgia 20
Anette Frönes, Norja 19
Suvi Vaittinen, Suomi 18
Michaela Haagensen, Tanska 17
Samantha Stolker, Hollanti 16
Nicole Holzschuh, Saksa 15
Laura Frendo, Malta 10