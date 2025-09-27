Uutiset
Takuupotti laukesi Torniossa – tällaisella systeemillä 75 000 euroa napattiin
Tornion Toto75-kierroksella löytyi vain yksi täysosumarivi.
Tornion Toto75-kierros käynnistyi yllätysten merkeissä. Avauskohteen voitti alle 1-prosenttisesti pelattu Backfood Fiona, eivätkä Muiston Aaroni, Mondriaan Boko ja Ja Ba Da Ba Dookaan olleet lähtöjensä suosikkeja.
Lopussa rivi helpottui, mutta maaliin löysi vain yksi systeemi. Se oli 137,70 euron hintainen, 45 osuuteen jaettu ja vain ylimpään voittoluokkaan kohdistettu hajoituspeli. Näin 75 000 euron Takuupotti laukesi.
Systeemin oli laatinut kauhavalainen nettipelaaja, joka piti itsellään 10 osuutta. Muut osuudet oli myyty ympäri Suomea.
Lähde: Veikkauksen viestintä