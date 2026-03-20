Tältä näyttää siirrettyjen lauantairavien kavioura Äimärautiolla – "Tietysti hieman kosteahko"
Kilpaileminen lauantaina on kaikilla balansseilla mahdollista.
Torstaina tiedotettiin Rovaniemen lauantaisten Arctic Horse Race -ravien siirtyvän Oulun Äimärautiolle Rovaniemen radan epätasaisen sulamisen vuoksi. Oulussa ravit päästään lauantaina ajamaan hiekkapintaisella kevätradalla. Ilmatieteen laitos ennustaa lauantaina lämpötilan nousevan Oulussa jopa kahdeksaan asteeseen.
”Ihan hyvä keväinen rata tästä tulee. Tietysti se on hieman kosteahko”, Äimäraution radan valmistelusta vastaava Antti Jaara raportoi traktorin ratista.
”Varikko on käytännössä sula. Sieltä on poistettu lunta ja jäätä”, Jaara kertoo.