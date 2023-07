Tammaderbyn voittaja kaartaa uransa loppusuoralle – Tammavaltikka-katsastus vain välietappi

Ihamuotilan valmennettavat ovat menestyneet tänä vuonna mainiosti. Tallin voittoprosentti tältä kaudelta ennen maanantain raveja on 27. Ja vaikka ennakkoasetelmat ovat Over My Shoulderin kohdalla pahasti vastaan, saattaa Ihamuotila hyvinkin päätyä parrasvaloihin Pilvenmäellä. Hän tuo nimittäin starttiin kaksi muutakin hevosta, joilla on oiva mahdollisuus menestykseen.

Ensimmäisenä Ihamuotilan valmennettavista kilpailee viidennen lähdön Rocket Tile. 4-vuotias ori kilpaili viime vuoden synnyinmaassaan Ruotsissa ja keräsi kahdeksasta startista reilut 57 000 euroa. Suomessa Rocket Tile debytoi puolitoista viikkoa sitten, kun se sijoittui kovatasoisessa Vermon kisassa neljänneksi.

”Se tuli viimeksi pitkältä tauolta ja suoritus oli aika odotettu. Sitä ei ollut erityisemmin laiteltu. Halusimme saada sille kiva lähtö alle ja sellainen saatiin. Tuntui, että hevonen meni siitä startista eteenpäin", Ihamuotila summaa edellisen kisan.

"Nyt sillä on tosi hyvä paikka. Se varmaan saa siitä nätin juoksun, ainakin toivomme sellaista, koska hevosella on vielä tosi vähän rutiinia. Sillä on jo kuitenkin sen verran rahaa, että sarjat ovat aika asiallisia. Kyllä me sillä tosissaan ajamme kilpaa, mutta järkevästi. Kun saadaan muutama startti alle, voidaan ruveta katsomaan mitä sieltä löytyy. Itsekin odotan mielenkiinnolla, mitä hevonen tänään tekee. Luokkaa ja potentiaalia sillä on mielestäni korkeallekin, mutta ei lähdetä vielä pröystäilemään, vaan tullaan vähän sellaisella haistelevalla fiiliksellä."