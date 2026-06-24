Tammi–helmikuussa 2027 ravittomia päiviä on kaksi viikossa

Suomen Hippos ry:n hallitus vahvisti viime viikolla raviratakohtaiset ravipäivien määrät ja profiilit vuodelle 2027. Toto-ravipäivien kokonavismäärä on ensi vuonna 374, joka on kuusi päivää vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vähennykset kohdistettiin kuudelle maakuntaradalle: Vermoon, Turkuun, Teivoon, Kuopioon, Kajaaniin ja Ouluun.

"Vähennystä kohdistettaessa tärkein asia oli kilpailutarjonnan- ja kilpailukysynnän kohtaaminen alueellisesti. Ratojen vaikutusalueen kilpailusuoritukset, kotiradan valmentajilla valmennuksessa olevat hevoset ja lähtöjen täyttöasteet olivat muun muassa tarkastelun kohteena", Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen avaa asiaa Hevosurheilulle.

Vähennykset kohdistuvat talvikauteen.

"Kilpailevien hevosten määrä vähenee perinteisesti talveksi. Ravipäivien vähennys kohdistetaan talvikauteen siten, että tammi- ja helmikuussa kilpaillaan vain viitenä päivänä viikossa. Torstaina ja sunnuntaina ei Suomessa ravata. Maaliskuussa ja marraskuun puolivälistä vuoden loppuun saakka ravataan kuutena päivänä viikossa. Silloin raviton päivä on torstai."

"Kahdeksan päärataa kantaa päävastuun kilpailutoiminnasta joulu-, tammi- ja helmikuussa. Niiden vastuulla oleva jakso lyhenee tästä vuodesta, ja kilpailukalenterista pitäisi näin tulla hieman toimivampi", Hytönen lisää.

Ensi vuonna maakuntaradoilla järjestetään yhteensä 332 ravipäivää ja kesäraviradoilla 42 ravipäivää.

”Päätetyllä ravipäivien kokonaismäärällä turvataan riittävät kilpailumahdollisuudet niin harrastajille kuin ammattilaisillekin”, Hytönen sanoo.