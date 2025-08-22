Tänään ravit alkavat etuajassa – "Tällä aikataululla 11 lähdön ravit saadaan vietyä turvallisesti läpi"

Tänään ravataan poikkeuksellisella aikataululla. Vermon Derbyetkot alkavat kello 17 ja Tornion ravit 17.30. Vermon ravit ovat ilmaisravit.

”Junioritähti-sarjan finaalit ajetaan kolmatta vuotta Derby-perjantaina. Heillä on ensin kaksi lähtöä, ja sitten he valitsevat hevoset viimeiseen lähtöön kahden ensimmäisen yhteispisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tämä on ohjelmanumerona ravien välillä, ja myös Magnolian koelähtö ajetaan kolmannen lähdön jälkeen. Toto5 alkaa kuitenkin normiaikaan lähdöstä 6”, Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen huomauttaa.

Torniossa syy on maantieteellinen.

”Syysillat pimenevät täällä pohjoisessa suht nopeasti. Tällä aikataululla 11 lähdön ravit saadaan vietyä turvallisesti läpi”, toiminnanjohtaja Sirkka Huopana perustelee.