Tapaninpäivänä T75-finaalit Solvallassa – Samurai Comery ja Djokovic isoimman rahan jahdissa

Frode Hamren valmentama Ble du Gers tavoittelee seitsemättä peräkkäistä voittoa kultafinaalissa. Kovimmat haastajat Milligan’s School ja Gareth Boko ovat Ble de Gersin tavoin takarivissä.

Toinen 300 000 kruunun ykkönen on tarjolla 3140 metrin matkalla ajettavassa Hästägarkannan-lähdössä. Katja Melkon Samurai Comery ja Matti Nisosen Djokovic lähtevät 40 metrin takamatkalta. Kummallekin matka sopii. Hard Times ja Racing Brodda ovat 80 metrin pakilla. Jörgen Westholmin tallin Made Of Stars ja Carry Cash ovat menneet hienosti viime starteissa.

Kurri Jari Boko sai mainion kakkosradan pronssifinaaliin, mutta on jäänyt pois. Hienosti jouluviikolla menestyneen Hanna Lähdekorven Quantum Roc saa Jorma Kontion kuskikseen. Lähtö on totutun tasokas.

Toto75-kierros polkaistaan käyntiin hopeafinaalilla, johon ilmoitettiin vain 10 hevosta. Uudenvuodenaattona Axevallassa juostava Sylvesterloppet vie osan kovista hevosista taistelemaan 500 000 kruunun ykkösestä. Chapuy voitti viime lauantaina hopeadivisioonan karsinnan Rommessa.

Suomalaiskuskeja nähdään ennen 75-kierrosta ajettavissa ohjastajakilpailuissa. Tuukka Varis on mukana Juniorchans-finaalissa. Hän ajaa kerran voittanutta Fight For Victorya. Janne Soronen ohjastaa Customserien-finaalissa. Sorosen hevonen Nothing Like Malena tulee Norjasta.

Hannu Korpi suuntaa jouluksi Uumajaan, jossa joulupäivänä ajetaan jo perinteiset 75-ravit. Turun voittaja Grainfield Aiden lähtee mailin kultadivisioonassa nelospaikalta. J.H. Mannerheim, Selmer I.H. ja Hesiod ovat sisäpuolella. Oscar Berglundin valmennukseen siirtynyt Giveitgasandgo on mielenkiintoinen haastaja.

Korven Oilsheik sai ykkösradan Klass I -sarjaan. Petri Salmelan valmentama ja Mika Forssin ajama M.T.Oberon ja vahva Albert Zonett ovat kovia vastustajia.

Samu Sundqvistin kovakuntoisesta tallista kotiradalla juoksee Klass II:ssa M.T. Powertool sekä Diamantstoetissa Facing Life, joka hakee neljättä perättäistä voittoa.

Lauantai alkaa nuorten ohjastajien lähdöllä, jossa kisaa kolme Suomessa syntynyttä ravuria: Hanna Olofssonin BWT Dakota, Korven Light Up ja Janita Luttusen Justin Web. Luttusen Kasper D. Boko juoksee ravien päätöslähdössä.

Peli Solvallan T75-kierrokselle sulkeutuu sunnuntaina 26.12. kello 17.20.

