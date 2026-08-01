Teivon Kuninkuusraveilla lupaava startti: yleisöä 10 000, pelivaihto kasvoi 30 prosenttia

Teivon Kuninkuusravit saivat mainion startin. Yleisömäärä kipusi hieman yli 10 000:n, ja Veikkaus tiedotti pelivaihdon kasvaneen edellisvuoden perjantaista 30 prosenttia.

"Erityisesti Toto75-peli ja Toto4-peli ylittivät avauspäivänä odotuksemme. Myös lähtökohtaisissa peleissä oli nousua viime vuoden Kuninkuusravien perjantaihin verrattuna. Kasvua oli kaikissa myyntikanavissamme, ja myös Teivon radalla asiakkaita oli ilahduttavan paljon", Veikkauksen Juha Ahjolinna iloitsi yhtiön tiedotteessa.

Osaltaan peliä buustasi perjantaille edellisviikon lauantailta siirtynyt noin 80 000 euron jackpot. Se jäi vieläkin jakamatta, kun yhtään täysosumaa ei löytynyt.

Kun lauantain Toto75-peliin oli jo ennalta asetettu 200 000:n ja sunnuntaille 100 000:n euron jackpot, perjantailta jakamatta jääneet 219 492 euroa jaetaan tulevilla kierroksilla.

"Jackpot-rahaa lisätään 100 000 euroa kerralla Toto75-kohteisiin, mutta lauantain osalta on tehty poikkeus. Kunkkarilauantain kohde on vuoden pääkohde Suomen Toto75-peleistä, ja sen jackpot on 200 000 euroa", Ahjolinna linjasi.