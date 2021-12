Tim Jerry otti kovan päänahan Kuopion karsintalähdössä – Raitalalle kauden 350. voitto

Ponsse Cupin karsinta kisattiin 4-vuotiaiden voimin, kun ainoa mukaan ilmoitettu 3-vuotias Astrid Broline jäi kotitalliin.

Harri Kotilaisen ohjastama Angela Matter kiskaisi kyselemättä kärkipaikalle auton takaa. Avauslenkki kirjattiin mainitun nimiin 18-lukemiin. Kolmannella puolikkaalla tahti rauhoittui vielä selvästi, ja vasta lopussa ajettiin niin sanotusti tosissaan kilpaa.

Veli-Pekka Toivasen ajama Otto Erich iski 2. ulkoa viimeisellä takasuoralla ja kiersi hetkessä toista rataa vetäneen Sky Musclen edelle. Tim Jerry seurasi Otto Erichiä Santtu Raitalan kanssa tiiviisti.

Maalisuoran alussa Otto Erich rymisteli kärkeen ja sai Tim Jerryn heti kirittäjäkseen, ja haastaja rynnisti 12,0-vauhtisessa lopetuksessa varmaan voittoon.

Tim Jerry ansaitsi voitostaan 2500 euroa. Voittotulos oli 17,4ake.

Santtu Raitala perusteli voittajahaastattelussa, miksei ladannut Tim Jerryllä lähtöön vaan pakkasi ajokkinsa 3. ulos.

”Tuntui, että sisäpuolella oli monta nopeaa hevosta, joilla oli motiivia ja realistiset mahdollisuudet ajaa keulasta. Päätettiin hakea vetoapua muista.”

Santtu Raitala ei ohjastanut lopussa voitonvarmana, sillä hän tiedosti myös kanssakilpailijansa hyvyyden.

”Tim Jerry imi loppukurvia hyvin Otto Erichin selässä. Otto Erich on monesti voittanut, eikä siitä ole nähnyt, että kuinka paljon siinä on sisässä. Maalisuoraa tultiin tosi kovaa tässäkin lähdössä, ja hienosti Tim Jerry työnsi päänsä ensimmäiseksi.”

Santtu Raitala ajoi Kuopiossa kaksi muutakin voittoa. Tim Jerryn voitto oli punanutun kauden 350.

Optimistisena loppukilpailua kohti

Lokakuussa mediataituri Lauri Hyvöselle ohjastajauran ensimmäisen ykköstilan tuonut Tim Jerry matkasi Kuopioon finaalipaikan hakuun Kruunupyystä saakka, ja kotimatkaltaan tavoitettu valmentaja-osaomistaja-osakasvattaja Kaj Timgren huokui tyytyväisyyttään.

”Nyt on kyllä hyvä olla! On se mahtavaa, ja tämän takiahan tätä hommaa tehdään, että joskus päästäisiin tuollaiseen finaaliin mukaan."

Kaj Timgren kertoi, että Tim Jerryllä on ollut pitkin vuotta terveysmurheita, mutta tällä hetkellä 4-vuotiaan tilanne on toivotunlainen.

"Hevosella on ollut räkätautia ja lihaksistossakin ongelmia. Se on kasvanut tänä vuonna vielä kolmekin senttiä, joka on toki sinne vaikuttanut. Finaaliin lähdetään tosi optimistisella mielellä, kun hevonen tuntuu olevan tällä hetkellä elämänsä kunnossa. Toivottavasti sen saisi pysymään tällaisena finaaliin asti."

Kaj Timgrenin kanssa Tim Jerryn omistaa Ab Mats Vidjeskog Transportservice Oy. Timgrenin kanssa 4-vuotiaan on kasvattanut Jussi Korkia-aho.

Ponsse Cupin finaali ravataan 18. päivä joulukuuta Oulussa 12 000 euron ykköspalkinnolla.

Tazer hallitsi

Rivin avanneessa lähdössä Ilmari Kettusen valmentama Tazer oli luotettu pelipankiksi, eikä suotta, sillä Jani Ruotsalaisen ajokki piti sisäradalta keulapaikan vaivatta ja voitti rauhallisen matkavauhdin jälkeen parastaan antamatta.

Enintään 7500 euroa tienanneiden kylmäveristen ryhmässä Henri Bollströmin ohjastama Kilun Poika taittoi matkaansa 2. ulkona totisena, mutta muutamista haparoinneistaan huolimatta 5-vuotias pysyi koko matkan ravilla ja vyöryi varmaan voittoon ennen toisella ilman selkää ravannutta Lottopotti Pee'tä.

Kovimmassa lämminverilähdössä Jani Hartikaisen ajama Elliot Web pääsi takamatkalta etenemään aina keulaan asti, eikä 9-vuotias erehtynyt. Juha Pylkkäsen suojatille voitto oli kauden 2.

Päätöskohteessa Tuomas Pakkanen latasi Carmalt Mustangin kärkipaikalle, josta Timo Vääräsen valmennettava irrotti maltillisen matkavauhdin jälkeen hallittuun ykköstilaan.