Timo Hulkkosen hevostila nyt myynnissä – ”Sen tohdin sanoa, että...”

Merkittäviä satsauksia raviurheiluun tehnyt ja myös merkittäviä tuloksia hevosillaan saavuttanut Timo Hulkkonen kertoi 18.9. Hevosurheilussa ajavansa hevostoimintansa alas. Hevosomistuksia hän aikoo jättää vain muille valmentajille menevistä kimppahevosista.

"Jos kaikki menee kohdalleen, mielelläni hakisin koko maatilalle uuden omistajan", Hulkkonen kertoi tuolloin Hevosurheilulle.

Nyt asiat ovat edenneet siihen pisteeseen, että Hulkkosen tila on myynnissä Kiinteistömaailman sivuilla.

”Ainutlaatuinen kokonaisuus – upea hevostila ja hyvin hoidettu metsätila”, myyntiesittelyssä kuvaillaan.

Kokonaisuus sisältää päärakennuksen, toisen asuinrakennuksen, 13 karsinan tallin, maneesin, konehallin, laitumet ja tarhat, 75 hehtaaria metsää sekä erillisen edustustilarakennuksen. Myyntihinta on 2,1 miljoonaa euroa, mutta Timo Hulkkonen ei usko sen nousevan esteeksi kaupoille.

"Kyllä Suomesta tuollainen raha löytyy, kun vaan löytyy ostaja, joka paikan haluaa ostaa. Ja sen tohdin sanoa, että tällaisia paikkoa Suomesta löytyy vain vähän", hän sanoo.