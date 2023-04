Toistuva ajotaparike johtaa heinäkuusta alkaen ajokieltoon - "Lähestymme Ruotsin ravikilpailujen sääntöjä"

Tällä hetkellä ravikilpailusäännöt mahdollistavat sakkorangaistuksen kaksinkertaistamisen, mikäli ohjastaja on saanut ajotaparangaistuksen jossain viidessä viimeksi ajamassaan lähdössä edellisen 12 kuukauden aikana. Jatkossa sakkorangaistuksen korotuksen sijaan toistuvasta ajotaparangaistuksesta määrätään ajokieltoa.

”Viime vuonna tehtyjen merkittävien ajotapasääntöjen tiukennusten myötä Suomen ajotavat ovat pääasiassa hyvät ja muutos on otettu hienosti vastaan. Hevosten hyvinvointi ravikilpailuissa on koko toiminnan oikeutuksen lähtökohta, ja haluamme pitää tästä kiinni puuttumalla tarvittaessa tiukemmilla rangaistusten korotuksilla toistuvaan sääntöjen vastaiseen toimintaan kaviouralla”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Jari Haanniemi kertoo keskusjärjestön tiedotteessa.

Ajotaparangaistusten toistuvuutta seurataan 1.7. alkaen eri pituisten seurantajaksojen avulla. Jos seurantajakson aikana ohjastajalle määrätään toinen tai useampi ajotaparangaistus, määrätään hänelle tuomariston määräämän rangaistuksen lisäksi ajokielto.

”Nyt tehtävien muutosten myötä lähestymme myös Ruotsin ravikilpailujen sääntöjä, sillä Ruotsissa vastaava toistuvuuden seuranta on jo ollut käytössä kaikissa rangaistuksissa,” Haanniemi jatkaa.

Seurantajakson sekä ajokiellon pituus riippuu ohjastajan kilpailuaktiivisuudesta edellisen 12 kuukauden aikana. Ajomääriin perustuvia kategorioita on yhteensä viisi. Mikäli ohjastaja ajaa vuodessa yli 700 ravilähtöä, on seurantajakso viikon pituinen ja ajokielto kolme päivää. Esimerkiksi alle 30 ravilähtöä vuodessa ajavalle seurantajakso taas on seitsemän viikkoa ja ajokielto 14 vuorokautta.