Toivonkipinä kyti vain kaksi vuorokautta – Spill The Beansin varsakin menehtyi

Suomen Hippoksen entinen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen ja hänen puolisonsa Johanna Sairanen kokivat reilu kuukausi sitten kovan takaiskun, kun viimeisillään Fabulous Woodista kantanut Kriterium-voittaja Planbeen täyssisko Spill The Beans jouduttiin lopettamaan ähkyn jälkiseuraamusten johdosta.

Varsan suhteen jäi vielä kytemään pieni toivonkipinä, että se voisi jäädä henkiin, mutta kahden päivän päästä tuli Viikin hevossairaalasta pelätty soitto. Varsakin oli menehtynyt.

”Ensimmäinen vuorokausi meni oikeaan suuntaan, mutta sitten jotkut arvot lähtivät menemään huonommiksi, eikä niitä saatu korjattua. Elimistössä oli joku tulehdus”, Vesa Mäkinen huokaa.

”Kuviteltiin tekemämme Spill The Beansista 10 varsaa, mutta ei tullut yhtään. Emä Burnhill’s Angel on tällä hetkellä tyhjä, mutta siitä on tarkoitus ainakin yksi täyssisarus (All Laid Outista) Planbeelle ja muille vielä tehdä. Kaikki tuntuvat olevan juoksijoita.”