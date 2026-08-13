Ptolemaeus Boko ja Tuukka Varis Ylivieska 8.8.2026
Tuukka Varis ohjasti Ptolemaeus Bokon lauantaina Kyvyt Esiin -divisioonan voittoon.Kuva: Kreeta Kulo
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Toto75-voittajia huutokaupassa – ”Usein kuulee sanottavan, ettei hyviä starttihevosia ole kaupan”

Traveran 15.8. sulkeutuvassa nettihuutokaupassa on myytävänä kovaluokkaisia suomalaisomisteisia hevosia.
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Annamari Sipilä myy Dundee Asia, joka voitti viimeksi Tammer-ajon Teivon Kuninkuusraveissa. Hanna Lepistön valmennettavan taakse jäi muun muassa samalta paalulta startannut Massimo Hoist.

Sipilä on asettanut myyntiin myös Dimitri Hedmanin valmentaman Tight Reinsin. Horsepoint Oy myy puolestaan 09,6-ennätyksistä Charmant de Zackia. Sitäkin valmentaa Hanna Lepistö.

Toni Sarkama ilmoitti Traveran huutokauppaan Ptolemaeus Bokon. Eija Sorviston 4-vuotias valmennettava on voittanut vuoden 7 startistaan 5. viimeksi Toto75-lähdön lauantaina Ylivieskassa.

”Usein kuulee sanottavan, ettei hyviä starttihevosia ole kaupan. Ajattelin kokeilla, löytyykö sellaista kohtaan kiinnostusta. Ei se tietysti tonnin tai kahden hevonen ole, kun on 75-voitto alla ja kymppitonni nokilla Kaustisen finaaleissa, mutta tosi mielellä myytäväksi sen ilmoitin”, Sarkama vakuuttaa.

Linkki Traveran huutokauppasivuille

Ptolemaeus Boko ja Tuukka Varis Ylivieska 8.8.2026
Oulussa lauantaina juoksevan Ptolemaeus Bokon voittoprosentti on 73 – "Jatkuvasti petrannut"
Charmant de Zack
Dundee As
Tight Reins
Ptolemaeus Boko
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