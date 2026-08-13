Toto75-voittajia huutokaupassa – ”Usein kuulee sanottavan, ettei hyviä starttihevosia ole kaupan”

Annamari Sipilä myy Dundee Asia, joka voitti viimeksi Tammer-ajon Teivon Kuninkuusraveissa. Hanna Lepistön valmennettavan taakse jäi muun muassa samalta paalulta startannut Massimo Hoist.

Sipilä on asettanut myyntiin myös Dimitri Hedmanin valmentaman Tight Reinsin. Horsepoint Oy myy puolestaan 09,6-ennätyksistä Charmant de Zackia. Sitäkin valmentaa Hanna Lepistö.

Toni Sarkama ilmoitti Traveran huutokauppaan Ptolemaeus Bokon. Eija Sorviston 4-vuotias valmennettava on voittanut vuoden 7 startistaan 5. viimeksi Toto75-lähdön lauantaina Ylivieskassa.

”Usein kuulee sanottavan, ettei hyviä starttihevosia ole kaupan. Ajattelin kokeilla, löytyykö sellaista kohtaan kiinnostusta. Ei se tietysti tonnin tai kahden hevonen ole, kun on 75-voitto alla ja kymppitonni nokilla Kaustisen finaaleissa, mutta tosi mielellä myytäväksi sen ilmoitin”, Sarkama vakuuttaa.

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