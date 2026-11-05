Raviparlamentti ihmetteli Eye On Royaltyn keskeyttämistä – näin tuomaristo kommentoi

Kari Lähdekorpi luonnehti paljon pelatun Eye On Royaltyn keskeyttämistä johtoasemasta täysivoimaisen näköisenä erikoisimmaksi keskeytykseksi, minkä hän oli yli 50-vuotisella urallaan nähnyt.

"Toinen mysteeri on se, että mitä mä ymmärrän, tuomaristo ei kuullut Hannua (Torvinen) tämän tapahtuman johdosta. Ainakaan listoissa ei lue mitään", Kari ihmetteli.

Tämä ei ollut kuitenkaan koko totuus, sillä Suomessa tuomaristo ei kirjaa ohjastajilta tai valmentajilta poikkeavista suorituksista kysyttyjä kommentteja tulospöytäkirjaan samaan tapaan kuin Ruotsissa.

"Tuomaristosta otettiin lähdön jälkeen yhteyttä eläinlääkäriin, joka kysyi ohjastajalta, mitä tapahtui ja tarkasti hevosen (raportti kirjattu järjestelmään). Hevonen kampesi ulospäin tallikaarteessa ja suoralla sitten sisäänpäin", ravien valvoja Pekka Koskinen kommentoi Hevosurheilulle.

"Sanktioita ei harkittu, pyrittiin vain selvittämään mitä tapahtui. Selvää syytä hevosen suoritukseen ei saatu."

Terveydellistä syytä keskeytykselle ei löytynyt myöhemminkään. Eye On Royalty starttaa jo lauantaina 3-vuotiaiden Kasvattajakruunun välierässä Seinäjoella rattaillaan Pekka Korpi.

Raviparlamentissa keskustelu asiasta alkaa noin puolen tunnin kohdalla. Raviparlamentti on Hevosurheilun tilaajille rajattua sisältöä.