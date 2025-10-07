Tuomaristolla ja ohjastajalla eriävät näkemykset Seinäjoen lähdönuusinnasta – "Valjakolla oli väärä lähtörata"

Maanantaina Seinäjoen ravien kahdeksas lähtö viivästyi tuntuvasti lähdön uusintojen johdosta. Ensimmäisestä lähtöyrityksestä tuomaristo katsoi 20 metrin takamatkalta Mustasukkaa ohjastaneen Iikka Nurmosen syylliseksi. Ravien valvojana työskennellyt Tuire Hangasmaa perustelee uusinnan syyksi valjakon väärän lähtöradan.”Nurmosella hevonen laukkasi, ja hän käänsi sen jo ennen lähtölinjaa poikkirataan ulospäin. Tämä vei vapaan lähtöradan numeroilta 13 ja 14. Valjakolla oli väärä lähtörata ja tilanne tapahtui ennen lähtölinjaa. Silloin ollaan vielä lähtötilanteessa ja tässä oli uusinnan syy. Tämän jälkeen lähtö viivästyi, kun Nurmonen ei suostunut tulemaan volttiin, kunnes tilanne on katsottu uudestaan”, Hangasmaa sanoo.Jo ennen Mustasukan laukkaa tai sen nousemista ulospäin rinnalta startannut Lainaks on laukalla, mutta tällä ei ollut Hangasmaan mukaan vaikutusta tuomariston päätökseen lähdön palauttamisesta.Iikka Nurmonen sai uusinnan aiheuttamisesta 60 euron sakkorangaistuksen. Tototv:n kuvissa hänen nähtiin keskustelevan tyytymättömän oloisena lähettäjien kanssa."En kiistä että hieman häiritsin vieressä jo laukkaavaa hevosta. Lähtötilanne voltissa oli kuitenkin se, että yksi-komennolla molemmat takamatkan juoksulankahevosista oli vasta toisella radalla. Takavoltti ja takamatka volttaa samaa tahtia, jolloin nyt takarivi myöhästyy väkisin. Meillä ei ollut edes mahdollisuutta päästä omalle paikalle. Harmi homma, jos tuossa tuomaristo ei näe tapahtuvan mitään virhettä", Nurmonen sanoo.Lähdön toinen uusinta merkattiin 20 metrin takamatkalla volttia Zelenan kanssa vetäneelle Jani Peräsalolle. Uusinta tuli lähettäjien liputuksen myötä.”Tornista emme voi lähtölinjaa katsoa, mutta lähettäjiltä tuli tieto, että koko 20 metrin takamatka tuli yli. Silloin voltinvetäjä on johtanut volttia liian nopeasti”, Hangasmaa perustelee.Hyväksyttyä lähtöyritystä seuratessa videolta näyttää, että 20 metrin takamatkalta oltaisiin yhden tai jopa useamman valjakon toimesta yli lähtölinjasta aja-komennolla.”Liputukset tulevat lähettäjiltä, ja näin homman tulee mennä jatkossakin. Päälähettäjä oli paalulla ja kertoi, että hänkin jäi katsomaan, tuliko 20 metrin takamatkalta hevosia lähtölinjasta yli. Liputusta ei 20 metristä tullut, joten päälähettäjäkään ei sitten ottanut lähtöä takaisin”, Hangasmaa sanoo.Toinen raveissa tapahtunut lähdönuusinta koski ravien viidettä lähtöä. Kyseessä oli 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien Varsakunkku-karsinta.”Päälähettäjä otti lähtöauton kyydistä lähdön takaisin, koska ohjastajat olivat kiihdytysvaiheessa huudelleet auton kiihdyttävän aloitteleville suomenhevosille turhan nopeasti”, Hangasmaa sanoo.”Kyseessä oli nuoria hevosia, joille ajettiin pitkä harjoituslähtö. Sen aikana ohjastajat olivat jo antaneet mielipiteitä, että mennään liian hiljaa. Ensimmäisessä kokoontumisessa hevoset olivat päälähettäjän mukaan niin levällään ja kaukana, että oli varmempi ottaa uusi lähtöyritys hyvissä ajoin. Kyseessä kuitenkin oli suurkilpailun karsintalähtö.”Karsinnassa voiton vei Iikka Nurmosen Unelmavävy. Nurmonen summaa uusitun yrityksen ytimekkäästi."Auto kiihtyi niin kovaa, ettei kaikki varsat pysyneet mukana."Seinäjoella on viime aikoina sattunut ryhmälähdöissä huomattava määrä lähdönuusintoja. Koetko tämän olevan sattumaa?”En koe asiaa varsinaisesti sattumana, mutta herää myös kysymys, miksi hevoset eivät ole ajallaan auton perässä? Mikään ei ole kuitenkaan muuttunut. Auto lähtee samasta kohtaa, kello näkyy ja kuulutukset toimivat. Ei asia pelkästään autosta riippuvainen ole, etteivät hevoset ehdi auton taakse”, Tuire Hangasmaa päättää..Seinäjoen ravien valvoja selventää keskustelua herättäneitä lähdönuusintoja – ”Tornista ei nähnyt mitään”