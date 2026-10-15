Tuomas Rantasella kaksi saumaa Hevosenomistajapokaalissa
2-vuotiaille lämminverisille rajattuun Hevosenomistajapokaaliin tuli kaksi karsintaa. Kummassakin lähdössä on seitsemän hevosta, joista kuusi parasta etenee 31.10. Lahdessa ravattavaan finaaliin. Loppukilpailun ensipalkinto on 21 000 euroa.
Pekka Korven tallista tulee Hevosenomistajapokaaliin peräti neljä hevosta. Gudmund Haugstadilla ja Tuomas Rantasella on kummallakin kaksi valmennettavaa mukana. Viimeksi mainitun tallista ensimmäiseen karsintaan osallistuu Callela Aramis ja jälkimmäiseen Bonham.
”Ihan hyvillä mielin lähden Lahteen. Hevoset ovat hyvässä kunnossa. Vastassa on muutama tosi kova 2-vuotias. Lähdetään haastamaan niitä. Olen vähän pettynyt, jos ei kumpikin ole finaalissa”, Rantanen sanoo.
Heinäkuun loppuun mennessä enintään 17 000 euroa tienanneille lämminverisille rajattuun Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailun karsintoihin ilmoitettiin 39 hevosta. Karsintalähtöjä ajetaan neljä, joten jokaisesta etenee kolme parasta finaaliin. Loppukilpailun voittaja kuittaa 15 000 euron ensipalkinnon. Karsintoihin ilmoitettujen hevosten määrä on saman suuntainen kuin viime vuosina. Viime vuonna karsintoihin ilmoitettiin 44 hevosta.
”Olen ihan tyytyväinen karsintojen ja mukaan maksettujen hevosten määrään. Hevosia maksettiin aavistus enemmän kuin viime vuonna”, Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen vertaa.
”Mielestäni kilpailun kiinnostus on ennallaan, ja siitä kertoo mukaan maksettujen ja osallistuvien hevosten taso. Näkemykseni mukaan hevosenomistajat harkitsevat nykyään tarkemmin, mihin kilpailuihin hevonen kannattaa maksaa mukaan.”
Myös Jokimaa Tekee Tähtiä -finaali ajetaan lauantaina 31.10.