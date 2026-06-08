Tuukka Varis korvaa Santtu Raitalan Gran Premio di Lappee -kuskikisassa
Maanantaina Lappeenrannan ravien erikoisuutena toimii Gran Premio di Lappee -ohjastajakilpailu. Alun perin kisan Suomen edustajiksi oli tarkoitettu Ari Moilasta ja Santtu Raitalaa, mutta Raitala on estynyt maanantaina ohjastamaan Lappeessa. Hänen tilallaan kilpailussa nähdään valtakunnan ajajaliigassa kolmantena oleva Tuukka Varis, joka ajaa molemmissa Grand Premio -lähdöissä Raitalalle ilmoitetut hevoset.
Vastaansa Varis ja Moilanen saa italialaiset Antonio Di Nardon ja Giampaolo Minnuccin.
”Antonio Di Nardon alkuperäinen suomenhevosajokki jäi pois, mutta saimme vaihdettua hänet Koivun Tuiskun ohjastajaksi. Ari Moilaselta yksi GP-ajokeista jäi pois, joten hänelle pisteitä lasketaan jo ravien kolmannesta lähdöstä”, Lappeen raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo selvittää.
Gran Premio di Lappee huipentuu finaalilähtöön, jossa mukana on vain kisaan osallistuvat neljä ohjastajaa. Jokaisen neljän osallistujan hevonen starttaa eri paalulta. Osalähdöissä eniten pisteitä kerännyt kuski saa valita ensimmäisenä ajokkinsa finaaliin.