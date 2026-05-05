Unelmavävyn nelivuotiskausi käynnistymässä ensi tiistaina Teivossa – "Se oli tosi valmis jo viime kaudella"

Kolmivuotiskaudella ikäluokkansa ykkösnimiin kohonneen Unelmavävyn (Ville Kalle) nelivuotiskauden on määrä käynnistyä Teivossa tiistaina 12. toukokuuta 4000 euron ensipalkinnolla ajettavasta Kriteriumkokeesta. Avoin nelivuotislähtö ajetaan 2100 metrin ryhmäajona."Ei minulla kiire ollut aloittaa hevosen kilpailukautta, mutta ilmoitin sen nyt tuonne, kun noin hyvän sarjan olivat laatineet", valmentaja Iikka Nurmonen kertoo."Alkuperäinen suunnitelma oli aloittaa kausi Pikkupelimannista, mutta Teivon lähdön tultua sarjaohjelmaan voimme ihan yhtä hyvin aloittaa siitä", hän jatkaa.Uransa avauskaudella Unelmavävy keräsi viidestä ajetusta startista neljä voittoa ja 24 000 euroa palkintorahaa. Treenitaukoa ruuna on viettänyt marraskuun puolivälistä alkaen."Talvi on mennyt hyvin. Hevonen oli tosi valmis jo viime kaudella, ja on aina treenatessa vain kehittynyt, joten miksipäs se ei olisi mennyt eteenpäin viime kaudesta", Nurmonen ajattelee.Tiistai-iltapäivänä Unelmavävyn kanssa samaan sarjaan on lisäksi ilmoitettu kolme hevosta. Ilmoittaminen raveihin päättyy keskiviikkona 6.5. kello yhdeksän.