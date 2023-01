Urheilugaalassa palkittu Kristiina Ertola: ”Meidän lajimme on ihmisten ja hevosten yhteistyötä”

Palkinto tuli Kristiina Ertolalle yllätyksenä.

”Onhan tämmöinen tunnustus äärettömän hienoa ja yllättävää. Raviurheilu on itselle pitkäaikainen ja rakas laji. Olen tyytyväinen, että olen pystynyt myös lajin hyväksi tekemään jotain”, Ertola kommentoi Suomen Hippoksen tiedotteessa.

”Meidän lajimme on ihmisten ja hevosten yhteistyötä. Hevonen on tärkein urheilija, mutta haluan myös muistuttaa, että jokaisen hevosen takana on myös lukuisia taustavoimia, jotka lajin mahdollistavat. Ilman näiden ihmisten panosta ei hevoset pystyisi menestymään.”

Koko elämänsä hevosia harrastaneella Ertolalla on pitkä historia Pirkanmaan alueen ja koko valtakunnan raviurheilun luottamustoimista. Hän on vaikuttanut Tampereen Ravirata Oy:n, Pohjois-Hämeen Hippos ry:n sekä Suomen Hippoksen hallituksissa ja on tällä hetkellä Hippoksen jalostusvaliokunnan puheenjohtaja.

”Näen, että tehtäväni tukevat toisiaan. Päättäjänä olen toiminut useassa paikassa, ja näenkin asiat eri näkökulmista. Se on antanut näkemystä, minkä takia näitä asioita tekee. On ollut suunnaton rikkaus toimia monenlaisten hevosten sekä hevosihmisten kanssa”, Ertola kiittää.

”Hevonen on vienyt sydämeni. Hevoset ovat olleet aina suuressa roolissa, vaikka kaupunkilaistaustainen olenkin. Ne ovat aina olleet tärkeitä ja aina niiden seuraan olen hakeutunut. Edelleen hienon hevosen näkeminen läikähdyttää sydäntä”, Ertola kuvailee.

Ammatikseen hän on tehnyt eläinlääkärin töitä vuodesta 1998 lähtien Tampereen Hevosklinikalla, jonka osaomistaja hän myös on. Kristiina Ertola toimii myös Teivon raviradan kilpailueläinlääkärinä. Perustelut Taustavoima-palkinnon saajaksi esiteltiin Hippoksen tiedotteessa seuraavasti:

”Eläinlääkäri, toimihenkilö, kilpailueläinlääkäri, valmentaja, ohjastaja, hevoskasvattaja, hevosenomistaja ja järjestötoimija niin keskusjärjestö Suomen Hippoksessa kuin Teivon raviradalla jo vuosikymmenien ajan. Kristiina on ravi-ihminen täydellä sydämellä, joka on jaksanut vaikuttaa lajin kehittymiseen vuodesta toiseen monissa eri rooleissa ja kannustanut muita omissa tehtävissään. Ei ole asiaa, jota Kristiina ei raviurheilussa olisi ollut kehittämässä aktiivisen järjestötoimijan tai toimihenkilötyön kautta. Kaikessa Kristiinan toiminnassa keskiössä ovat raviurheilun suurimmat tähdet: hevoset ja hevosihmiset.”

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote