Uudistus kuski-ilmoon vähentää puhelinrumbaa

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, on yleensä muodostunut selkeä kuva hevosten jakautumisesta jaettavien sarjojen eri lähtöihin. Ohjastajilla on jatkossa sen jälkeen puoli tuntia aikaa käydä Oma Tallissa vahvistamassa ajokkinsa tai niiden ohjastusjärjestyksen. Tämä uudistus tekee ilmoittautumisprosessista selkeämmän ja helpomman sekä valmentajille, ohjastajille että radoille.