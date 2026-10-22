Ravikuvitus
Suomessa ravataan loppuvuodesta 2027 maanantaisin vain lounasraveja.Kuvituskuva: Anu Leppänen
Uutiset

Uutispommi Ruotsista: jälkimmäisen vuosipuoliskon 2027 maanantairavit Suomessa lounasraveja

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport julkisti Ruotsin ravikalenterin vuodelle 2027.
Julkaistu

Kalenteria koskevassa tiedotteessa tuli julki uutispommi: jälkimmäisellä vuosipuoliskolla lounasraveina pelataan Ruotsissa maanantaisin Suomen raveja. Koska Suomen ravikalenterissa on maanantaina vain yhdet ravit, se tarkoittanee, että Suomessa ajetaan 1.7.–31.12.2027 maanantaisin vain lounasraveja.

"Suomen pelimarkkina avautuu heinäkuussa – pitkälti samalla tavalla kuin Ruotsin markkina avautui kahdeksan vuotta sitten. Suomen Hippos ja ruotsalainen ATG solmivat kumppanuuden, jossa maanantaisin järjestettävät lounasravit toimivat tehokkaana keinona vakiinnuttaa suomalaiset ravikilpailut osaksi pohjoismaista vedonlyöntiviikkoa", Svensk Travsportin tiedotteessa sanotaan.

Lisää aiheesta perjantaina.

Linkki Svensk Travsportin tiedotteeseen

Ravikuvitus
Lauantai säilyy ravikalenterissa viikon pääpäivänä vuonna 2027 – ensi vuoden ravikalenteri on julkaistu
Lounasravit
lisenssimarkkina
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi