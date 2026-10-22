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Uutispommi Ruotsista: jälkimmäisen vuosipuoliskon 2027 maanantairavit Suomessa lounasraveja
Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport julkisti Ruotsin ravikalenterin vuodelle 2027.
Kalenteria koskevassa tiedotteessa tuli julki uutispommi: jälkimmäisellä vuosipuoliskolla lounasraveina pelataan Ruotsissa maanantaisin Suomen raveja. Koska Suomen ravikalenterissa on maanantaina vain yhdet ravit, se tarkoittanee, että Suomessa ajetaan 1.7.–31.12.2027 maanantaisin vain lounasraveja.
"Suomen pelimarkkina avautuu heinäkuussa – pitkälti samalla tavalla kuin Ruotsin markkina avautui kahdeksan vuotta sitten. Suomen Hippos ja ruotsalainen ATG solmivat kumppanuuden, jossa maanantaisin järjestettävät lounasravit toimivat tehokkaana keinona vakiinnuttaa suomalaiset ravikilpailut osaksi pohjoismaista vedonlyöntiviikkoa", Svensk Travsportin tiedotteessa sanotaan.
Lisää aiheesta perjantaina.