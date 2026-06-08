Väinö-Kalle Korhonen Suomen edustajaksi kokelasohjastajien EM-kisoihin

Teemu Okkolinin tallilla Orimattilassa työskentelevä Väinö-Kalle Korhonen on valittu Suomen edustajaksi elokuussa Irlannissa ajettaviin kokelasohjastajien EM-kilpailuihin. Kilpailuun oikeutettuja osallistumaan ovat alle 30-vuotiaat ohjastajat, joilla on ollut lisenssi korkeintaan yhdeksän vuoden ajan sekä urallaan vähintään 5, mutta enintään 100 voittoa.

”Vieläkin olen vähän häkeltynyt siitä, että miten meikämandoliini tuollaisiin kisoihin on otettu mukaan”, Korhonen kertoo Hippoksen julkaisemassa tiedotteessa.

Urallaan 632 ajettuun starttiin 48 voittoa ajanut Korhonen on ohjastanut kilpaa aktiivisesti vuodesta 2022 alkaen. Teemu Okkolinin tallin lisäksi hän on työskennellyt Timo Hulkkosella, ja vuodenvaihteessa hän kävi lyhyen jakson Ruotsissa Johan Untersteinerilla.

Tulevaisuudessa Korhonen kertoo edelleen haluavansa kehittyä ohjastajana sekä valmentajana. Samalla hän toivoo raviurheilulle vahvaa tulevaisuutta.

”Koitetaan koko ajan oppia uutta ja mennä eteenpäin päivä kerrallaan. Ennen kaikkea toivon, että tämä laji pysyy elinvoimaisena”, hän toteaa.

Suomea kokelasohjastajien EM-kisoissa ovat aiemmin edustaneet muun muassa Jukka Torvinen ja Tuukka Varis. Toistaiseksi kilpailun ainoa suomalaisvoittaja on Mervi Illikainen vuodelta 2002.

Lähde: Hippoksen tiedote