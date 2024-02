Valkeala-ajosta täysi lähtö - Lumettaja jokerikorttina paalulta

oMorison on kulkenut talven edetessä voitosta voittoon, mutta tulevana lauantaina kisan vuonna 2022 nimiinsä vienyt ruuna joutuu tunnustamaan väriä. Täydessä voltissa kierrettävää tulee paljon, joten voittaja voidaan hyvinkin saada kuuden hevosen paalulta.

Yksi kisan mielenkiintoisimmista nimistä on kautensa aloittava, Terho Rautiaisen valmentama Lumettaja. Yhdeksänvuotiaaksi kääntynyt ori voitti viime keväänä Vermossa 3140 metrin voltin huimalla tuloksella 25,7, mutta syksyllä kausi päättyi turhan aikaisin jo elokuussa. Se pääsee paalulta matkaan, ja tallitiedot lupaavat hyvää.

"Lumettajalla on todella kova kapasiteetti, se on tullut selväksi", Rautiainen summaa. "Sillä on urallaan ollut jalkojen kanssa paljon murheita, mutta nyt näyttää terveystilanteen puolesta paremmalta kuin oikeastaan koskaan aikaisemmin. Hevonen treenaa lisäksi hyvin, joten odotan alkavasta kaudesta paljon. Tietenkin edellyttäen, että Lumettaja saa kilpailla terveenä. Valkeala-ajon osalta on vielä vaikea sanoa, mihin hevonen pystyy. Ori tuntuu sellaiselta kuin pitääkin, joten kausi aloitetaan positiivisin miettein."

Juhani Inkisen valmentama Suvionni pilasi lauantaina Kuopiossa laukkaan, mutta myös se saa 20 metriä etumatkaa kovimpiin kilpakumppaneihin nähden. Ravilla väkivahva ruuna pystyy pitämään takamatkalaiset kurissa. Hurman Viesker ja Tuuskanen täydentävät nousevien paaluhevosten iskukykyistä kuusikkoa.

Morison saa myös muista takamatkalaisista täyden vastuksen. Issakan Valo aloittaa Antti Tupamäen valmennuksesta, ja hevonen esitellään uuden valmentajansa ajatuksin tarkemmin keskiviikkona ilmestyvässä Hevosurheilussa. Vixeli ja Säihkeen Sähinä ovat saaneet startit alle, ja Mika Mäkelän tallin Elan on yksi kisan seuratuimmista hevosista.



