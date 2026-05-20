Varsalive on auki – katsojat pääsevät seuraamaan kolmen suomenhevosvarsan touhuja
Hippos tiedottaa, että tämän kevään Varsalive on nyt auki. Varsalive välittää reaaliaikaista kuvaa varsojen ensiviikoista ympäri vuorokauden. Katsojat pääsevät seuraamaan suomenhevosvarsojen yöllisiä touhuja karsinassa sekä ulkoiluja turvallisesti hiekkatarhassa ennen kesälaitumelle siirtymistä.
SUOMENHEVOSTEN VARSALIVE
Aika: 15.–29.5.2026
Lähetys: klo 6.00–18.00 livekuvaa tarhasta, klo 18.00–6.00 livekuvaa karsinasta
Paikka: Kara-Talli / Kari-Markku Karjalainen, Orimattila
Livetähdet: Villihuuma ja 23.4. syntynyt tammavarsa, Villituisku ja 8.5. syntynyt tammavarsa sekä Jemmatar ja 9.5. syntynyt orivarsa
Varsaliven teknisen toteutuksen mahdollistaa Norppalivestäkin tuttu Live Eye Oy.
Ensimmäisenä julkaisuvuonnaan 2022 suomenhevosten Varsalive keräsi YouTubeen yli 15 000 katselukertaa. Viime vuonna live keräsi pelkästään YouTubessa yli 35 000 katselukertaa. Tämän lisäksi varsojen seikkailuja oli mahdollista seurata muun muassa ISTV:n kautta kuuden tunnin ajan sekä Maaseudun Tulevaisuuden sivujen kautta.
Lähetystä voi tänäkin vuonna seurata Suomen Hippoksen YouTube-kanavan lisäksi myös Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilla.